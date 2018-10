Imagini Accident cumplit. Un bărbat a murit şi altul a fost rănit grav Imagini Accident cumplit. Un barbat a murit si altul a fost ranit grav Un barbat a murit, iar altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs pe DN 2, intre municipiul Focsani si localitatea Garoafa. Prima ipoteza a politistilor este ca soferului care a provocat accidentul, un barbat de 70 de ani, i s-a facut rau la volan. Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, accidentul s-a produs dupa ce un barbat de 70 de ani din Focsani, aflat la volanul unei Dacii, a patruns brusc pe contrasens si a lovit violent o masina care era condusa regulamentar de un tanar de 32 de ani din Garoafa. Impactul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Stiri pe aceeasi tema

