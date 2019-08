IMAGINI: A treia seară la Afterhills în Dobrovăț - sporturi extreme, filme, dans Mii de ieseni au ales sa-si petreaca ultima seara de weekend la Dobrovat, acolo unde a fost organizat cel mai mare festival din regiunea Moldovei - Afterhills. Vedeti cateva imagini din a treia seara de festival: MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE IMAGINI - AICI De vineri distractia se reia la Dobrovat. Urmeaza inca un weekend plin pentru petrecareti. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se incheie primul weekend al festivalului Afterhills. Mii de tineri sunt asteptati si in aceasta seara la Dobrovat. Insa si copiii care ajung acolo au parte de distractie. Pentru cei mici a fost amenajat un loc de joaca special, iar banii pentru distractia lor vor fi folositi de fundatia Casa…

- A doua seara a festivalului Afterhills a atras mii de tineri la Dobrovat. Vremea a fost perfecta si pentru cei care au vrut sa se relaxeze intr-un hamac si pentru cei care au dorit sa danseze. Vedeti cateva imagini din a doua seara de festival: MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE…

- A doua seara de Afterhills sta sa inceapa! In seara asta, incepand cu ora 19:30 ne vedem pe mainstage-ul Afterhills cu Nane, Satra Benz, Guess Who, Carla’s Dreams, L.B. ONE, Mahmut Orhan și Pegboards Nerds. Afterhills e cel mai mare festival al Moldovei și ultimul mare festival al verii, așa ca Virgin…

- Distractia si aerul curat i-au asteptat pe cei care au venit aseara la Dobrovat. Cel putin pe cei care au fost prevazatori si au ascultat sfatul organizatorilor de a lasa masinile acasa si de a folosi mijloacele de transport puse la dispozitie de Afterhills. Probleme au intampinat si cei care nu au…

- Mii de tineri au pornit vineri seara spre Dobrovat, acolo unde are loc cel mai mare festival din Moldova - Afterhills. Distractia continua pana in zori, urmand sa se reia sambata seara, apoi duminica seara si in weekendul urmator. Vedeti cateva imagini din prima seara de festival: MAI MULTE IMAGINI…

- Cel mai mare festival al Iasului si al Moldovei incepe astazi, zeci de mii de festivalieri fiind asteptati sa participe la primul weekend Afterhills. Festivalul va avea loc langa padurea Dobrovat, la 20 km distanta de Iasi (rond Bucium), organizatorii pregatind pentru miile de participanti, pe langa…

- Evenimentul "Filme in aer liber" ofera si in acest weekend un nou sezon de cinema in aer liber, pe faleza Cazinoului din Constanta. Anul acesta, este programata o selectie speciala ce cuprinde unele dintre cele mai bune comedii, filme de aventuri si filme pentru copii si familie ale tuturor timpurilor.Proiectul…