Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de alerta pentru vulcanul Anak Krakatoa din Indonezia a fost ridicat la cel mai inalt nivel posibil, dupa o serie de erupții. Zborurile din zona au fost redirecționate, arata Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB) din țara insulara. Toate zborurile din jurul vulcanului au fost redirecționate…

- Statele Unite vor aloca miliarde de dolari pentru dezvoltarea tarilor din America Centrala si a Mexicului ca parte a unui plan de a ajuta situatia economica din regiune si de a micsora nivelul imigratiei, au anuntat guvernele din SUA si Mexic, scrie Reuters preluata de Agerpres.Presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, prin intermediul unui comunicat de presa al Guvernului, o informație care circula deja de ceva vreme: salariul minim nu va mai fi același pentru toata lumea. Cele doua criterii care vor sta la baza diferentierilor sunt vechimea si nivelul de studii. Asa cum a…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) a sesizat Comisia Europeana de faptul ca autoritatile din Belgia si Franta sechestreaza camioane romanesti, din dorinta acestor tari de a proteja capitalul autohton, potrivit unui comunicat al FORT. "Pe fondul nepăsării autorităţilor…

- Profitul net al companiilor de stat din Romania a atins anul trecut nivelul maxim al perioadei post-criza, insa exista in continuare un ecart de rentabilitate in comparatie cu firmele din sectorul privat, care reflecta capacitatea mai redusa de gestionare eficienta a resurselor in sectorul public, arata…

- In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri si al Jubileului unitatii, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures s-au organizat si se vor desfasura pe parcursul acestei luni o serie de activitati. La nivelul unitatii noastre a fost demarata si Campania de donare…

- Marti si miercuri, presedintii sectiilor de votare si personalul MAI au fost instruiti, la Casa Sindicatelor din Targoviste. A avut loc prezentarea de catre prefectul Antonel Jijiie a masurilor organizatorice pentru desfasurarea referendumului national pentru revizuirea Constitutiei, atributiile presedintiilor…

- Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Dracsani, si-a omorat mama cu aproape 30 de lovituri de cutit. Descoperirea macabra a fost facuta de un tanar, care se plimba cu masina pe strada principala din sat. La un moment dat acesta l-a intalnit pe barbat, care era plin de sange si imbracat…