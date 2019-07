Imaginea zilei. La ce varianta au apelat participantii la Neversea pentru a se odihni intre concerte (galerie foto) Neversea, cel mai mare festival de muzica din Romania ce are loc pe plaja a reusit sa adune doar in prima zi peste 50.000 de participanti. Mii de persoane au ales sa petreaca pe malul marii in acordurile muzicii preferate si sa se bucure de tot ce au pregatit organizatorii Neversea pentru festivalieri. Oferte de distractie nu sunt putine, dar de departe cei care au ales sa participe la Neversea se bucura in primul rand de concertele sustinute de artistii preferati care urca pe scenele special am ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Neversea, cel mai mare festival pe plaja din Romania, a intors clepsidra si isi asteapta fanii sa petreaca patru zile si patru nopti de poveste pe nisipul de pe plaja din Constanta, intre 4 si 7 iulie, pe muzica celor aproximativ 200 de artisti romani si straini.Cea de a treia editie a festivalului…

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Proiect municipal de transport in comun View the full image Proiect municipal de transport in comun Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Un lucru pe care-l stiai e intarit acum de datele unei cercetari de piata:) Conform unui studiu realizat de O2 lectorul Universitatii Goldsmith, Patrick Fagan, a merge la un dance event sau un festival aduce o serie de beneficii, deloc de neglijat: creste speranta de viata cu 9 ANI!! Participantii la…

- Reprezentantele Constantei in loturile Romaniei de tenis de masa care au participat la Campionatul Balcanic pentru juniori 1 si 2, de la Skopje Macedonia au avut evolutii foarte bune. Din formatia de junioare 1 antrenor, Petre Arnautu au facut parte, de la Constanta, Claudia Caragea si Denisa Uritu.…

- București, 31.05.2019: Premium Porc Group, al doilea cel mai mare crescator de porcine din Romania, a organizat, și anul acesta, activitați dedicate celor mici in comunitațile din care face parte, prilej cu care peste 1.200 de copii au primit cadouri din partea companiei. „Creștem in Romania” inseamna,…

- La prima ediție a Galei Handbalului Romanesc, organizata de Sindicatul Handbaliștilor din Romania (SHR), campioanele de la SCM Ramnicu Valcea și campionii de la Dinamo au urcat de cele mai multe ori pe podiumul de premiere. Au ieșit insa in evidența prin eleganța de pe covorul roșu. Iulia Dumanska,…

- M as fi asteptat ca in aceasta zi de vineri, 17 mai 2019, la orele 9 fix, pret de 8 minute cate unul pentru fiecare deceniu de viata in portul Constanta sa sune prelung sirenele vapoarelor, si militare si civile, pentru a vesti lumii intregi ca Romania il are pe ,,Mircea", care ii poarta pavilionul…

- Domnul Georgescu, pensionar în vârsta, fara pensie speciala, batea la usile doctorilor. Ajuns la un spital se adreseaza unei surori de la fisier! - Am nevoie de un doctor specialist si de ochi si de urechi. - Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce va trebuie? - Pentru…