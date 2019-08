Dorind sa se puna bine cu gazdele lor din Cluj-Napoca, scoțienii au oferit imaginea zilei inaintea confruntarii din aceasta seara. Au arborat langa flamurile echipei de suflet un steag al Republicii Socialiste Romania (RSR)! Dupa care s-au amuzat și ei de confuzia creata. Suporterii lui Celtic au fraternizat cu alți turiști straini, ramași in oraș dupa festivalul Untold 2019, care s-a ținut week-end-ul trecut la Cluj Napoca. Scoțienilor le place berea. Multa, de calitate și mai ales ieftina pentru ei. De aceea au consumat in exces in Centrul Vechi al Clujului, s-au incalzit din plin inaintea primei…