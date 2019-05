Imaginea zilei. Apus de soare impresionant la Constanta. Imagini superbe surprinse in Portul Tomis (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni actioneaza in aceste momente la o locuinta situata pe strada Intrarea Calafat din Constanta. O explozie a avut loc, in urma unei acumulari de gaze de la o butelie defecta.Potrivit ISU Constanta, la fata locului intervine o autospeciala de stingere de la Detasamentul Port si un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Baba Novac din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intesectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Nu au fost persoane ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…

- Zeci de persoane participa in aceasta dupa amiaza la Marsul pentru Viata. La eveniment participa si Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie. Anul acesta, Marsul pentru Viata se organizeaza in 11 localitati din Arhiepiscopia Tomisului, iar deviza este Unic din prima secunda, fiind inspirata din invatatura…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona Teatrului de Stat din Constanta la intersectia strazii Mihai Viteazu cu bulevardul Ferdinand. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. In urma impactului unul dintre autoturisme a ajuns pe trotuar, iar celalalt a ramas imobilizat…

- Operatiunea de cautare a celor trei pescari disparuti in apele Marii Negre continua in aceste momente. Nu sunt informatii daca acestia mai sunt in viata.Reamintim ca, trei pescari din judetul Constanta au fost surprinsi, miercuri,de furtuna, in timp ce se aflau cu barca in largul Marii Negre. Acestia…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de handbal masculin dintre formatia locala HC Dobrogea Sud si echipa portugheza FC Porto Sofarma.Partida conteaza pentru etapa a doua din grupa C a Cupei EHF.Dupa prima runda, FC Porto este liderul grupei, gratie victoriei de pe teren propriu…

