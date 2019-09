Stiri pe aceeasi tema

- La recepția oferita in onoarea șefilor de delegatii participanți la Adunarea Generala a ONU, de la New York, președintele Klaus Iohannis a participat alaturi de prima doamna, Carmen Iohannis.

- Primele-doamne Carmen Iohannis (58 de ani) si Melania Trump (49 de ani) au fost prezente alaturi de sotii lor, Klaus Iohannis (60 de ani) si Donald Trump (73 de ani), la receptia oferita in fiecare an de presedintele Statelor Unite sefilor de delegatii participanti la Adunarea Generala a Organizatiei…

- "Alaturi de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la recepția oferita in onoarea șefilor de delegatii participanți la Adunarea Generala a ONU", este textul care insoteste fotografia. Citeste si: Presedintele Klaus Iohannis sustine interventia nationala in cadrul Adunarii…

- Președintele Klaus Iohannis posteaza miercuri, pe Facebook, o fotografie in care apare alaturi de liderul SUA Donald Trump.„Alaturi de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la recepția oferita in onoarea șefilor de delegatii participanți la Adunarea Generala a ONU”, scrie…

- Presedintia SUA a difuzat un comunicat referitor la discutiile purtate de presedintele Donald Trump si omologul sau roman Klaus Iohannis cu ocazia intalnirii avute marti la Casa Alba. Potrivit comunicatului, SUA si Romania „vor continua sa lucreze impreuna pentru a face fata provocarilor de securitate…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca vizita lui Klaus Iohannis in SUA și intalnirea cu Donald Trump constituie ”un moment de maturitate deplina in parteneriatul strategic romano-american”.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii ii iubesc pe romani,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 20 august a.c., la Washington, D.C., o declaratie de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Va prezentam in continuare textul declaratiei de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna seara! Am avut astazi…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat, in urma vizitei pe care a avut-o Klaus Iohannis la Casa Alba, ca susține Romania pentru a deveni elibila pentru Programul Visa Waiver, adica eliminarea vizelor pentru romani.