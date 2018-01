Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul Chandra al NASA a imortalizat pe 2 ianuarie 2018 aceasta imagine care prezinta o emisie de raze X surprinzatoare din constelatia Perseus. De ce straluceste constelatia Perseus atat de ciudat intr-o culoare specifica radiatiei X? Nimeni nu stie cu exactitate, dar o ipoteza…

- Fostul antrenor al Milanului, Fabio Capello, a declarat ca Bonucci nu se poate apara si a fost norocos sa joace intr-un sistem care i s-a potrivit la Juventus. Internationalul italian s-a transferat pe San Siro de la campioana Italiei pentru fabuloasa suma de 42 milioane de euro, insa s-a luptat mult…

- In urma cu milioane de ani, cercetatorii considera ca Marte a fost o planeta cu temperaturi mult mai ridicate si mult mai umeda decat in prezent. O noua cercetare sugereaza ca apa de pe Planeta Rosie nu a disparut, ci se afla in interiorul...

- Miscare surprinzatoare a Casei Regale imediat dupa funeraliile Majestatii Sale, Regele Mihai. Anuntul a fost facut de directorul Ion Tuca, dar si de generalul Gelaledin Nezir. Acestia au anuntat ca vor sa lanseze un album cu cele mai impresionante 96 de fotografii de la funeraliile Regelui Mihai,…

- Nadine, cunoscuta de public drept cantareața care s-a lansat la ”Școala Vedetelor”, se considera acum o femeie implinita, cu o familie minunata. In Ajunul Craciunului, telespectatorii Antena Stars pot urmari o ediție speciala a emisiunii ”Dincolo de aparențe” acasa la Nadine și-l vor putea cunoaște…

- Paradoxal, dar vremea se va incalzi in urmatoarele zile. Luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii cerul va fi...

- Mirel Radoi se așteapta la o lupta crancena pentru caștigarea titlului in Liga 1. Le enumera printre favorite pe FCSB, CFR și CS U Craiova. Recunoaște ca oltenii au cel mai frumos joc, la fel și Viitorul, in dauna FCSB-ului, echipa antrenata de bunul sau prieten Nicolae Dica. "E o lupta foarte stransa…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…

- O fotografie surprinzatoare face ocolul rețelelor de socializare in ultimele zile. Un șofer aflat in traficul aglomerat al Timișoarei a surprins intr-o imagine autoturismul Mercedes utilizat de obicei de primarul Nicolae Robu, aflat pe liniile de tramvai de pe strada 1 Decembrie, la intersecția cu strada…

- Un nou studiu publicat recent in jurnalul Science Advances realizat de un grup de cercetatori de la Universitatile Wyoming si Michigan a scos la iveala ca nutrientii din praful care a cazut peste Muntii Sierra Nevada sunt consumati de copacii...

- Iata lista primelor 16 actiuni favorite care nu pot fi verificate de o alta persoana, in afara de ele: 1. Isi aranjeaza sanii Da, se uita in jur si fix cand sunt convinse ca nu le vede nimeni, isi baga mana in decolteu si-si aranjeaza sanii. 2. Spaima ca a ramas gravida Le apuca tremuratul…

- Cantareața Maria Constantin, care a trecut și trece in continuare prin momente dificile in urma divorțului, a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu despre oamenii care au facut-o sa sufere, dar și despre felul cum iși gasește puterea de a trece prin greutați cu optimism.

- Marele premiu în valoare de 1.37 de milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost câstigat la o agentie din Constanta cu numar aparent ghinionist: 13 -013. La doua zile dupa extragere, câștigatorul nu a venit sa-și ridice banii.

- In ultima luna s-a discutat mult despre posibilul transfer al lui Adam Nemec la FCSB. Fotbalistul a vorbit in premiera despre aceasta posibilitate. Slovacul a recunoscut ca va alege ceea ce este mai bine pentru el din punct de vedere financiar, dat fiind faptul ca este pe final de cariera. "Terenul…

- Modelele de iPhone care vor fi fabricate dupa anul 2018 vor avea o componenta diferita.Apple proiecteaza cipuri proprii pentru managementul energiei, care vor intra in componenta iPhone-urilor cel mai devreme in 2018, pentru a reduce dependenta de cipurile produse de Dialog

- Clujul, printre orașele preferate de turiști pentru minivacanța Pensiunile și hotelurile din zonele de munte estimeaza un grad de ocupare de 85-90%, iar in topul destinatii pentru mini-vacanța de 1 Decembrie sunt statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures, precum si Alba Iulia.…

- Vasile Miriuța a povestit ca atacantul dinamovist Adam Nemec sufera de pubalgie, aceeași afecțiune pe care o are și Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB. Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre problemele administrative de la club. Miriuța susține ca Nemec sufera de pubalgie de o luna și din acest…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Cantareața Maria Constantin, care nu se sfiește sa reacunoasca faptul ca trece prin una dintre cele mai dificile perioada din viața sa, a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” și sa vorbeasca despre felul cum reușește sa faca fața presiunii pe care o resimte in aceste momente.

- Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial. Laurentiu Mihai a fost in ultimii 8 ani director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice. Potrivit profilului sau profesional de pe Linkedin, acesta a activat in cadrul SRI ca medic de familie din mai 1997 – octombrie…

- Fumatul marijuanei a fost legat de provocarea de probleme cardiace, dar in urma unei noi descoperiri surprinzatoare cercetatorii spun acum ca drogul poate avea beneficii pentru persoanele cu insuficiența cardiaca. Cu toate acestea, ei subliniaza ca in prezent nu recomanda ca pacienții cu insuficiența…

- Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad va gazdui, sambata, inaugurarea planetariului pentru nevazatori, o premiera pentru judetul Vaslui. Planetariul reprezinta o constructie speciala, ce contine o cupola pe care sunt fixate constelatiile. Planetariul ofera nevazatorilor posibilitatea sa "calatoreasca" printre…

- Marcel Pavel și sora sa, marturisiri surprinzatoare despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alaturi de Florentina Fantanaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea cand traiau in casa parinteasca situata intr-o localitate din județul…

- Ryan Giggs și Paul Scholes vor activa incepand cu 20 noiembrie la o academie de fotbal din Vietnam, care iși deschide porțile in curand, sperand sa devina cel mai bun centru de pregatire al tinerilor jucatori din aceasta țara. Giggs va fi instalat in calitate de director la Promotion Fund of Vietnamese…

- Cremos, cu un gust aparte, avocado este denumit si untul vegetal. El figureaza pe lista alimentelor cu cele mai inalte valori nutritionale, continand o mare varietate de substante nutritive, inclusiv 20 de vitamine si minerale. Iata ce beneficii aduce in organismul nostru consumul frecvent de avocado.Are…

- Modul de preparare a inlocuitorului de cafea neobisnuit este consemnat in cartea de bucate „Buna menajera” (1871) a Ecaterinei Steriady-Malaxa si, potrivit autoarei, era destul de raspandit acum un secol si jumatate.

- Intalnire surprinzatoare pentru un salvamontist din Prahova, pe munte. Unul dintre cei mai tineri salvatori montani din echipa Salvamont din Busteni a avut surpriza sa fie intampinat de un grup de turisti aparte.

- Adam Nemec va absenta diseara, suspendat fiind, atacantul de 32 de ani ramanand acasa. N-a dorit sa faca deplasarea la Mediaș alaturi de coechipieri, cu toate ca au fost cazuri cand jucatorii au insoțit echipa chiar daca au fost indisponibili. Iubita slovacului, Zuzana Kollarova, este din nou in Capitala,…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- Steve Wozniak, cofondatorul Apple, face o afirmație surprinzatoare înaintea lansarii iPhone X. Wozniak spune ca nu va face upgrade imediat la noul terminal și ca, pentru el, iPhone 8 este la fel cu iPhone 7 și la fel cu iPhone 6. iPhone X va fi lansat oficial pe 3 noiembrie.…

- Cum, nu sunt perfecte?! Se pare ca nu, daca e sa ne luam dupa spusele acestor vedete, care iși gasesc defecte acolo unde n-am fi crezut posibil sa fie! Iata ce-și reproșeaza la capitolul aspect fizic! Angelina Jolie E talentata ca actrița și, mai nou, ca regizor, e faimoasa, bogata, mama eroina, filantrop…

- Kayserispor s-a calificat mai departe in Cupa Turciei dupa ce a invins-o pe Yesil Bursa, scor 2-1, grație unui gol marcat in minutul 90+4 de Deniz Turuc. Marius Șumudica a vorbit dupa acest joc și a surprins presa turca atunci cand a facut referire la urmatorul meci de campionat, care este impotriva…

- Jelena Ostapenko a gasit un vinovat surprinzator pentru esecul din primul meci de la Turneul Campioanelor, 3-6, 4-6 cu Garbine Muguruza. Sportiva a dat vina pe suprafata de joc din Singapore, pe care o considera foarte lenta. „N-am reusit sa ma adaptez deloc la aceasta suprafata de joc!…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a comentat victoria la scor de maidan in fața lui ACS Poli Timișoara, 7-0! "Echipa nu arata inca așa cum mi-aș dori. Abia peste vreo șase luni vom...

- Gabi Enache a oferit o declarație surprinzatoare la finalul meciului caștigat de FCSB in deplasarea din Israel, scor 2-1 cu Hapoel Beer Sheva. "Important e ca am facut un meci foarte bun. Ca nu ne-am accidentat, ca am ieșit sanatoși de pe teren", a declarat Enache dupa meci. Declarația lui Enache vine…

- Nava „Albatros” a ajuns in Egipt in baza unui contract international, insa o serie de „oameni de afaceri” arabi au incercat pur si simplu sa o fure statului roman. A fost recuperata de Romania dupa un episod de razboi, cu focuri de mitraliera. Acum se numeste „Perseus”, iar destinul ei este din nou…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a sustinut, marti, ca nu întelege de ce premierul Mihai Tudose a cerut demisia ministrilor Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, în conditiile în care exista prevederea constitutionala referitoare la prezumtia de nevinovatie. Întrebata…

- Vremea va continua sa se incalzeasca, devenind mult mai calda decat in mod obișnuit in a doua decada a lunii octombrie. Cerul va fi variabil in sud-vestul și sudul țarii, dar cu innorari temporare in regiunile din nord, centru și est, unde mai ales in cursul nopții, pe arii restranse se vor semnala…

- Liviu Teodorescu, unul dintre tinerii artiști in voga in acest moment, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește deschis despre relația cu iubita lui, dar și despre schimbarile care au intervenit sau nu in viața sa, dupa ce a devenit…

- Disputa dintre FCSB și CSA Steaua este una de notorietate. Nu puține au fost cazurile in care Gigi Becali s-a dezlanțuit la TV impotriva proiectului celor de la Armata. Nici suporterii Stelei nu au tacut și nu rateaza nicio ocazie sa ironizeze FCSB, fiind deranjați de faptul ca formația din Liga 1…

- Iohannis si Tudose, la Craiova, la lansarea noului model Ford. Iohannis: Investițiile straine consolideaza capitalul romanesc. Tudose: Am spus ca nu facem infrastructura pentru o uzina, ci pentru Romania. Pot spune ca suntem in grafic

- Dupa doua victorii și un egal de la venirea in "Ștefan cel Mare ", Vasile Miriuța, tehnicianul lui Dinamo, le promite fanilor roș-albi ca echipa va arata mult mai bine la urmatoarele meciuri din Liga 1. Totodata, tehnicianul a dezvaluit și obiectivul principal al "cainilor" in urmatoarea perioada. ...

- Naționala U21 a Romaniei, lider in grupa 8 de calificare pentru Europeanul din 2019, a primit astazi o veste deosebita. Portugalia, cea mai puternica echipa din grupa, a suferit un eșec complet neașteptat pe terenul Bosniei, echipa care pana la aceasta victorie se afla pe locul cinci. Lusitanii au pierdut…

- Președintele Asociației Jucatoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat ca Simona Halep este o sportiva exemplara, dupa ce românca a devenit al 25-lea lider al clasamentului WTA, luni, dupa ce a jucat finala turneului de la Beijing.

- Noul lider mondial, Simona Halep, a pierdut, duminica, în ultimul act al turneului WTA de la Beijing, în fata Carolinei Garcia, dar a declarat imediat dupa meci ca este un moment de care vrea neaparat sa se bucure cât mai mult.

- Printre farfurii excepționale, concurenți talentați și pariuri pierdute la masa de jurizare care sfarșesc in cele mai amuzante pedepse, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor avea parte luni, intr-o noua ediție "Chefi la cuțite”, de

- Giulia este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”. Artista a avut puterea sa vorbeasca și despre perioadele mai puțin fericite ale vieții sale de familie.