- Actrita Kate Hudson a devenit mama pentru a treia oara, pe 2 octombrie, iar fiica ei va purta numele Rani Rose Hudson Fujikawa.Actrita in varsta de 39 de ani a facut anuntul pe Instagram, unde a publicat o fotografie cu data, alaturi de textul „ea este aici”.

- "La multi ani! Sunt foarte fericita sa te am in echipa mea si alaturi de mine in aceasta frumoasa calatorie", a scris Halep pe Instagram. Simona Halep este pregatita de Darern Cahill din 2015, dupa ce a lucrat anterior cu tehnicianul australian in cadrul programului Adidas de dezvoltarea a carierei…

- Sylvester Stallone are cuvinte de lauda despre romanul ce joaca in ultimul film la care a lucrat, Creed 2, o continuare a filmelor din seria Rocky. Marele actor a publicat o fotografie pe Instagram cu Florian Munteanu in timp ce simuleaza o lupta, insoțit de un mesaj de apreciere pentru conaționalul…

- Simona Halep și-a sarbatorit varsta de 27 de ani departe de casa, dar printre apropiați. Dupa meciul pierdut la Wuhan, cu Dominika Țibulkova, liderul mondial in tenisul feminin și-a sarbatorit ziua intr-un hotel din Beijing, alaturi de staff-ul sau. O imagine de la ziua Simonei Halep a fost postata…

- Vestea ca Victor Slav are o noua iubita a luat prin surprindere pe toata lumea și toți așteptau ca indragitul prezentator TV sa dezvolte acest subiect, ceea ce, de altfel, s-a și intamplat. Victor Slav a fost surprins de doua ori in compania unei blonde, o data intr-un club din Timișoara și alta data…

- Caștiga Ștefan Banica jr X Factor ? O declarație de-a sa ne duce clar cu gandul la asta. Și, oricum, cantarețul a intrat in cel de-al optulea sezon „X Factor” hotarat sa le ia fața colegilor și sa-și adjudece trofeul. Competiția e fair insa, ne asigura el. La masa juriului e o atmosfera de prietenie…

- iOS 12 este probabil cel mai ciudat update pe care Apple l-a lansat pentru dispozitivele sale mobile. Acesta nu este foarte bogat in functii noi si nici foarte diferit atunci cand vine vorba de interfata grafica, insa totodata pare sa fie unul dintre cele mai bune actualizari de pana acum, intrucat…

- Ajunsa la 48 de ani, Loredana Groza reuseste in continuare sa atraga toate privirile la fiecare aparitie publica, datorita aspectului fizic, dar si al tinutelor pe care le poarta. Insa, chiar daca anii au trecut peste artista, ea se gandeste in continuare la perioada adolescentei. Nostalgica, Loredana…