Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se simte din ce in ce mai bine, dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul operatiei de cezariana. Vedeta i-a transmis un mesaj emotionant sotului sau, care i-a fost alaturi tot timpul.

- O echipa de medici veterinari din statul american Arizona a efectuat o cezariana pentru a aduce pe lume cei 19 pui ai unei femele de Dog german, relateaza UPI. Potrivit Kingman Animal Hospital, unsprezece persoane au contribuit, sambata, la interventia chirugicala efectuata la scurt timp…

- Specialistul in resurse umane Catalina Zop a vorbit, in cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, despre tehnicile de recrutare a personalului și greșelile comise de catre candidați in decursul interviului de angajare.

- Perioada sarbatorilor este sinonima adesea cu excesele și delasarea. Aperitive, mancaruri grele, dulciuri, mese interminabile, plus alcool. Kilogramele se depun rapid și energia scade proporțional. Sfaturile nutriționiștilor și ale antrenorilor de fitness s-ar putea dovedi utile daca vrem sa ne recapatam…

- Statuia din bronz a lui Imre Nagy, instalata in 1996, in apropierea parlamentului ungar, in Piata Kossuth, urmeaza sa fie transferata intr-un loc mai putin vizibil si inlocuita de o replica a unui monument dedicat victimelor regimului comunist al lui Bela Kun, care a condus revolutia bolsevica din Ungaria…

- † Ignatie, Cinstiti slujitori ai Sfintelor Altare, Iubiti frati si surori impreuna-rugatori, Este timp de sarbatoare sfanta, cand colindele se canta. Dumnezeu-Fiul Se arata lumii prin nasterea Sa din Preacurata Fecioara Maria. Timpul se lasa patruns de bucurie, iubire, lumina si multa liniste. De noi…

- Ce se intampla seara in cartierul nostru? Seara se intampla ce vor locuitorii. Cel puțin teoretic, fiecare iși organizeaza timpul dupa pofta inimii. Cele mai importante activitați sunt: 1. cumparaturile. Pentru ca suntem departe de marile magazine, prietenii fac cu randul și cumpara și ce e pe lista…

- Lovitura pentru Liviu Dragnea, de la Marian Neacsu, fost secretar general al PSD, dat afara din partid, recent, pentru criticile la adresa liderului PSD. Neacsu transmite ca partidul se afla in razboi cu toate institutiile statului, din cauza problemelor penale ale lui Dragnea si ca acesta ar trebui…