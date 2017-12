Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu a fost externata din spital chiar in Ajunul Craciunului, dupa ce a fost operata de urgenta la sold in urma unei fracturi puternice. Aceasta a postat pe retelele de socializare o fotografie in care se afla intr-un carucior.

- Pontiful i-a comparat cu Maria si Iosif, amintind de povestea biblica despre modul in care cei doi au calatorit de la Nazaret la Betleem, dar nu au gasit niciun loc unde sa ramana. Multi migranti, a spus el, au fost fortati sa fuga de conducatorii care "nu vad nicio problema in varsarea sangelui…

- Despre nasterea lui Iisus Hristos in ieslea din Betleem povestesc cei patru sfinti evanghelistii, iar relatarile lor se completeaza prezentand diferite aspecte ale acestui eveniment, al venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamant. „Nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodita cu…

- Fiul primarului din Ludești, judetul Dambovita, a fost impușcat mortal in Ajun de Craciun la o partida de vanatoare organizata in localitate, potrivit Romania TV. Cel care l-a impușcat este paznicul de vanatoare, care sustine ca l-a confundat cu un mistret. Tanarul de 31 de ani era impreuna…

- Monica Tatoiu a postat in urma cu putin timp o fotografie pe pagina ei de socializare de la Aeroportul din Milano. Ea este in scaun cu rotile, insa pare ca se simte foarte bine. In mesajul alaturat pozei, Monica Tatoiu a tinut sa le multumeasca celor care i-au transmis mesaje de sustinere.…

- Iubiți credincioși, An de an, de Sarbatoarea Nașterii Mantuitorului, retraim in credința mangaierea unui fapt minunat: Domnul Se face om și vine la noi ca prunc plapand, aratandu-ne calea pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu. Contemplam astazi cel mai mare dar oferit vreodata omenirii, intruparea Fiului.…

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din țara noastra, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in…

- Angajatii Penitenciarului Aiud s-au implicat si anul acesta in campania de Craciun “Oameni pentru Oameni”. Au adus astfel un strop de bucurie si speranta in sufletele oamenilor care sunt singuri, mai ales in aceasta perioada a anului. De asemenea, atat detinutii, cat si functionarii penitenciarului…

- Impodobirea bradului de Craciun este una dintre cele mai iubite datini. Insa tradiția impodobirii bradului si a casei cu crengute de brad este un obicei preluat pe la jumatatea mileniului trecut, de la triburile germanice, bradul simbolizand prin forma sa triunghiulara Sfanta Treime, iar podoabele cu…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik, C.S. În una din ultimile sale predici, parintele Calistrat Chifan de la manastriea Vladiceni din România, a adresat un îndemn creștinilor și a explicat adevarata semnificație a mesei de sarbatori. ”…la final de post…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Pornind de la povestea nasterii lui Iisus, piesa a fost scrisa in doar cateva minute de catre artista, inspirata totodata si de vizita pe care aceasta a facut-o orasului sfant anul acesta. “La Betleem” are o poveste atipica. Magica as putea spune. Contrar aparentelor, nu este un colind din popor, asa…

- Ea le-a transmis un mesaj de incurajare parintilor micutilor cu autism, sindrom Down si alte dizabilitati, care beneficiaza de serviciile de terapie de la Fundatia UCOS."Sunteti demni de toata lauda, sunteti mult mai deosebiti si mai speciali decat orice alt parinte. Va multumim ca ne dati…

- Monica Tatoiu a transmis un mesaj uluitor dupa ce s-a aflat ca s-a lovit la șold și ca urmeaza sa fie operata de urgența. Monica Tatoiu are probleme de sanatate inaintea sarbatorilor de iarna. Femeia de afaceri a cazut și s-a lovit la șold, urmand sa fie operata de urgența. Dupa ce s-a aflat despre…

- "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME. Stiu de ce am fost pedepsita.Nu m-am tinut de cuvant in fata Tatalui cand am promis fara TV si m-am certat cu mama. Cand chiar crezi in Dumnezeu,responsabilitatile tale sunt mai mari decat…

- Rugaciunea este modalitatea oamenilor de a intra în comuniune cu Dumnezeu, legatura lor personala cu El, felul în care ei îl simt aproape, sunt sinceri si se curata de &"cele rele&".

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- Iți amintesc ca darul este gestul care poarta in sine dragostea ta pentru cel caruia oferi darul. Printr-o simpla, dar deloc ușor de realizat mișcare a gandului, poți transforma totul in dar: viața, profesia, toate lucrurile facute de tine la fiecare pas. Este luna decembrie, o luna a daruirii, cea…

- 1. Boxa portabila Bluetooth 2.1 + EDR, cu lumini Iubitul tau va da o petrecere pe cinste de Craciun sau de Revelion, in cinstea voastra, cu aceasta boxa portabila! Din seria de gadgeturi noi si atragatoare la un pret accesibil, aceasta este unul din cele mai potrivite cadouri de Craciun pentru el, fiind…

- „Tineretea Bisericii” a fost tema conferintei sustinute la Salonta de parintele Constantin Necula, la invitatia primarului Torok Laszlo si a designerului vestimentar Rozalia Bot. „Dumnezeu este in mijlocul nostru si va fi”, si-a inceput speach-ul de bun-venit Rozalia Bot, gazda a evenimentului.…

- PS Petru Gherghel In scrisoarea pastorala de Craciun adresata credincioșilor catolici, PS Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iași, face o paralela intre nașterea lui Iisus și adevarata semnificație a saraciei: “Dumnezeu, bogat fiind in milostivire, il trimite pe Fiul sau din slava cereasca pentru…

- La Teatrul Gulliver din Galati, in aceasta duminica, 17 decembrie 2017, incepand cu ora 10:30, va fi pusa in scena piesa „Povestea de Craciun”, ultimul spectacol din acest an al teatrului de papusi galatean."Noaptea Sfanta, in viziunea regizorului spectacolului, Bogdan Dragulescu, este „noaptea in care…

- Un cuplu din Tennessee și-a decorat întreaga casa cu instalații de Craciun pentru a crea o atmosfera cât mai primitoare, caci locuința le-a luat foc. "Îi mulțumim lui Dumnezeu ca detectoarele de fum au funcționat", a spus Danielle Huckaby. Femeia…

- Monica Tatoiu a dat vestea cea mare. Femeia de afaceri a anunțat cand revine pe micile ecrane. Monica Tatoiu, care a disparut de luni bune de pe micile ecrane , este o cunoscuta femeie de afaceri de la noi din țara. Dupa ce luni bune nu a mai aparut la emisiuni de televiziune, Monica Tatoiu, care are…

- Pe 6 decembrie, crestin ortodocsii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae. Se știe despre sarbatoarea Sfantului Nicolae ca este una dintre cele mai indragite sarbatori ale iernii. Moș Nicolae este așteptat cu nerabdare de catre copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca…

- Ce primesc oare pe langa nuia? E „intrebarea serii” pentru ca orice copil stie ca Mos Nicolae nu-i aduce mai nimic daca papucii sunt vraiste si talpile murdare. Mai stangaci, mai priceputi, micutii isi curata cizmulitele si aranjeaza perechile undeva, in casa, la vedere. Ca sa le vada mosul…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, luni, la Antena 3, ca premierul Mihai Tudose ii jigneste pe unii colegi de partid, dar se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca…

- Keo a primit cel mai frumos cadou, asa cum de altfel este si numele celei mai romantice piese ale sale de Craciun, cu peste 11 milioane de vizualizari! Iubita lui, Alexandra, este insarcinata si, peste putina vreme, ii va darui artistului un copil, asa cum si-a exprimat dorinta in ultima ei aparitie…

- Gabriela Firea a declarat, luni seara,ca premierul Mihai Tudose isi jigneste o parte din colegii de partid, in timp ce se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat la Antena 3, ca nu a spus ca Mihai…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat ca nu a spus ca Mihai Tudose ar intentiona sa preia conducerea partidului, ci doar ca se comporta ca si cum ar vrea sa o faca. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca doar domnia sa stie ce-i in…

- Un polițist din statul american New Mexico a impresionat intreaga lume cu decizia lui. Dupa ce a fost trimis sa intervina in cazul unui jaf, el a gasit o femeie dependenta de droguri, care era insarcinata. El a decis sa intervina pentru a salva bebelușul… adoptandu-l. Acum, el a mers acasa cu micuța,…

- Apoi, a urmat un val de critici. Unii au spus ca este de blamat ce a facut pentru ca suntem in perioada de post. De fapt, preotul facea cumparaturi pentru copiii nevoiași. "La cumparaturi pentru copiii și familiile sarace de Sfantul Nicolae! Mulțumim din suflet celor care ați contribuit! Cei…

- Continua scandalul in București dupa ce Primaria Capitalei a decis sa organizeze un Targ de Craciun in Piața Victoriei, locul in care oamenii s-au adunat de mai multe ori pentru a protesta impotriva actualei guvernari. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu iși justifica decizia intr-un mod...cel…

- "Legat de 1 decembrie, dupa ce vom traversa perioada ploilor, vremea va cunoaste o ameliorare, dar in cursul noptii de 30 -1 decembrie exista posibilitatea aparitiei ploilor. Temeratura de 1 decembrie va fi de 11 grade in Bucucresti si va fi probabil ca in cursul festivitatii cei care vor fi acolo…

- Bilantul anterior anuntat de OSDO se ridica la 34 de civili ucisi, relateaza BBC News Online. ”Bilantul a crescut dupa indepartarea molozului in cursul unei lungi operatiuni de salvare", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. In plus, in urma raidurilor aviatiei ruse alte…

- Patriarhul Daniel a transmis vineri, 24 noiembrie, un mesaj de condoleanțe pentru actrița Stela Popescu in care a subliniat ca aceasta nu era doar o mare artista recunoscuta in Romania și in strainatate, ci era și o femeie credincioasa, participand adesea la slujbele bisericii, in special la Sfanta…

- Gina Matache, mama Deliei, iși aniverseaza ziua de naștere. Artista implinește 55 de ani. Gina Matache, mama Deliei, este o cunoscuta interpreta de muzica populara. Gina Matache, care mai are o fiica pe nume Oana , implinește 55 de ani, ocazia cu care a vorbit, la o emisiune de televiziune, despre ce…

- Cel mai frumos cadou pentru comunitatea baimareana : Bradul impodobit de patinoar și copii fericiți , nu cu ornamente din “bani agațați”! Azi, 21 noiembrie 2017, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu “Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, comunitatea baimareana a avut parte de un cadou minunat.…

- X FACOR LIVE VIDEO ANTENA 1: Liliana Avram are 42 de ani și lucreaza ca educatoare la o gradinița din București. In urma cu aproape 20 de ani insa, aceasta facea parte din trupa Puls, iar rutina ei insemna concerte in toata țara și colaborari cu nume mari. ”La mine, vocea e ceva lasat de Dumnezeu.…

- Supranumit "Bestia" si "Capo di tutti capi", Riina suferea de mai mult timp de cancer, boli de inima si Parkinson. La inceputul acestui an, el a cerut sa fie eliberat din inchisoare pentru a "muri cu demnitate", o cerere care a fost respinsa. Seful Cosa Nostra se afla in inchisoare din 1993,…

- Vacanțe cu reduceri de pana la 50% pot fi cumparate, incepand de joi, in cadrul celei de-a 38-a ediții a Targului de Turism al Romaniei (TTR). În cadrul evenimentului, care se va desfașura în perioada 16 — 19 noiembrie 2017, la Romexpo, cei peste 200 de participanți…

- Dupa ce s-au casatorit in secret vara aceasta, Lavinia Banica, fosta Parva, a oferit primele declaratii despre copil. Iata cand are de gand sa devina mama pentru prima oara! Nu au trecut multe luni de cand au devenit sot si sotie, insa Lavinia Parva, actuala sotie a lui Stefan Banica Jr., se gandeste…

- Directorul Colegiului Economic ”Pintea Viteazu” din Cavnic, Marin Borcut, a declarat, marti, corespondentului Mediafax, ca din spusele soferului care a distribuit cornurile a reiesit ca produsele ar fi fost facute sambata, cu trei zile inainte. ”Am avut probleme cu cornul primit in cadrul…

- Lavinia Pirva, declarații uimitoare despre nunta cu Ștefan Banica. Artista a dezvaluit un amanunt despre care nu a vorbit pana acum. Cununia religioasa a avut loc in Romania și nu in Bulgaria așa cum s-a spus. Mai exact, Lavinia s-a dat de gol, atunci cand a spus ca de fapt ea și Ștefan s-au cununat…

- Tragedia care s-a abatut asupra unui fotbalist celebru a facut inconjurul lumii. Fiul sau a murit la scurt timp dupa ce a venit pe lume, iar sportivul si sotia lui au dorit sa imortalizeze momentul in care si-au cunoscut micul print, chiar daca ziua nasterii sale a fost si ziua in care a parasit lumea…

- Puține filme au intrat in competiția din cadrul Festivalului Internațional de Film Donostia-San Sebastian fiind atat de așteptate și inconjurate de atat de mult entuziasm precum filmul lui Rodrigo Sorogoyen, „Dumnezeu sa ne ierte”, care a și caștigat premiul pentru Cel mai bun scenariu. Un thriller…

- Despre unul dintre cei doi fii ai regretatei cantarețe de muzica populara Ileana Ciuculete s-a spus ca a vrut sa-și puna capat zilelor. Acesta a explicat cum sta de fapt situația. Interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața pe 14 martie anul acesta . In urma sa a rmas mama acesteia,…

- „Intotdeauna mi-a fost teama ca inevitabilul sfarșit ma va gasi sufocata de regretul ca nu am facut ce mi-am dorit”. Este filozofia de viața a unei femei din Buzau cu o cariera notabila de 15 ani in domeniul publicitații, care, deși avea un nume și porți deschise in mediile in care lucra, a ales sa…

- Marele caștigator al Trofeului Transilvania cu „Stockholm”, Rodrigo Sorogoyen, revine cu un thriller pe muchie de cuțit despre doi polițiști ale caror acțiuni devin la fel de suspecte precum cele ale criminalului in serie pe care il urmaresc. „Dumnezeu sa ne ierte”, filmul care a inchis ediția de anul…