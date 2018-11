Imaginea cu Andra care a stârnit reacţiile fanilor. "Eşti însărcinată?" Andra este mama a doi copii, are o casnicie fericita si o cariera de succes, iar fanii o vor din nou mama. Dupa ce in urma cu ceva timp artista provocase o adevarata nebunie pe internet, dupa ce fanii incepusera sa banuiasca ca este insarcinata, acum, frumoasa artista a starnit, din nou, curiozitatea fanilor. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

