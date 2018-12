Imaginea care spune tot despre familia Anamariei Prodan. Impresara i-a cucerit pe toți Anamaria Prodan i-a cucerit pe internauți cu ipostaza de familie pe care a postat-o in mediul online. Impresara a pozat fericita alaturi de soțul și de copii ei. O familie unita și foarte fericita – asta arata cea mai recenta imagine publicata de Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram. Vedeta apare alaturi de partenerul ei de viața, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, și de trei dintre copiii. „Minunile vieții mele ! ❤️❤️❤️#imi iubesc familia #soțul perfect #copiii perfecți #familia perfecta”, a notat Anamaria Prodan in dreptul fotografiei. Imaginea de familie i-a impresionat pe toți… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

