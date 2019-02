Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Curiman de la ”Puterea Dragostei” a spus totul despre Madalin None. Frumoasa bruneta, care a fost eliminata din casa, a marturisit de ce nu a facut un cuplu cu el. Invitata in cadrul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, Andreea a dat carțile pe fața și a spus cum au stat lucrurile intre ea și…

- Andreea Mantea a fost binecuvantata cu un baietel adorabil, inteligent si frumos, pe care-l indragesti de prima oara cand il vezi. Micutul in varsta de trei ani si jumatate este “universul” vedetei Kanal D, dupa cum chiar ea povesteste, si are o relatie minunata si cu tatal lui, luptatorul Cristi Mitrea.…

- Gigi Becali și-a explicat astazi declarația oferita dupa meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, cand a spus "MM mi-a spus ca n-avem antrenor". Dica s-a suparat cand a auzit declarația, insa acum patronul FCSB revine și cosmetizeaza declarația. ...

- Fotografia unui avion al companiei Emirates, acoperit cu diamante, postata pe pagina oficiala de Twitter, a impresionat internetul.Imaginea care stalucește la propriu cu avionul plin de diamante i-a facut pe mulți sa se intrebe daca este posibil așa ceva.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a evitat sa spuna daca preotul filmat in timp ce spovedea o femeie in spatele unei benzinarii din București a procedat sau nu greșit. „Nu cunosc cazul, deci nu il comentez”, a spus Banescu. Libertatea l-a contactat pe Vasile Banescu,…

- Imagini incredibile au fost surprinse in spatele unei benzinarii din București, unde o femeie a fost spovedita de un preot in plina strada. Ba mai mult, scena neașteptata s-a petrecut chiar sub ochii unui echipaj de poliție.

- O femeie a fost spovedita de un preot in plina strada, in spatele unei benzinarii din București. Scenele incredibile s-au petrecut sub ochii unui echipaj de poliție și au fost filmate. Oamenii legii s-au apropiat sa vada ce se intampla, dar preotul i-a lamurit, așa ca și-au vazut de drum. Femeia a fost…