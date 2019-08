Imaginea anului în traficul din Oradea! Un autoturism Dacia Solenza, inmatriculat in Bihor, a fost fotografiat in Episcopia, in timp ce circula spre Oradea. Pana aici nimic anormal, insa daca ne uitam mai atent la fotografie putem observa ca pe bancheta din spate se afla un vițel. Insa asta nu e tot! Potrivit autorului imaginii, in autovehicul se aflau cinci persoane, pe langa vițel. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

