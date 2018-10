Imagine virala postata de Jandarmeria Salaj

Imagine virală postată de Jandarmeria Sălaj - FOTO Reprezentanții Jandarmeriei Salaj au dat publicitații o fotografie cu câteva persoane care furau lemne. Pentru a nu putea fi identificați în spațiul public, fețele hoților au fost acoperite cu un patrat alb. Cel care a facut blurarile și-a desavârșit munca și a pus un patrat alb și pe fața cațelului din fotografie. &"Dar cu câinele ce-ați avut?&", s-a întrebat cineva. Postarea jandarmilor din Salaj este amuzanta: &"Niste cetateni cu fler Înarmati cu cai de fier Au arat arbori de cer În ogor forestier" Catrenul… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

