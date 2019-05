Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu scrie, joi pe pagina sa de Facebook, ca este nevoie de o dezbatere reala privind consumul de droguri din România. Tariceanu susține ca e momenttul ca "școlile copiilor sa fie izvoare de știința și educație, nu mici Woodstock-uri prin care joint-urile…

- Un cuplu care traversa Defileul Jiului cu o mașina a trecut printr-o spaima teribila. O stanca s-a desprins și a cazut fix peste mașina lor. Oamenii au ajuns la spitalul de Urgenta din Targu Jiu iar medicii au stabilit ca femeia are un traumatism la mana. Soferul s-a ales doar cu cateva leziuni usoare,…

- Norul de praf saharian a ajuns miercuri si in Romania, meteorologii anunțand inca de marti ca ploile din Romania vor determina depunerea prafului, concentratia norului fiind redusa. ”Un nor imens de praf saharian s-a desprins din nordul Africii si se indreapta spre Romania. Meteorologii spun ca in tara…

- ”Va spun un lucru și uneori sunt foarte criticat pentru ca spun ceea ce gandesc. Eu cred ca USR ii va obliga pe PNL sa se schimbe, sa modernizeze sau sa dispara, ii va manca din punct de vedere politic și cu PRO Romania asta incerc sa fac cu PSD, fie se schimba, se modernizeaza, se adapteaza, daca…

- „Arhitectul" campaniei Trump a vorbit in fața elitei intelectuale romane despre provocarile alegerilor prezidențiale americane din 2020, despre marketingul politic revoluționar și despre cum a reușit sa-l „vanda" pe Donald Trump poporului american. Brad Parscale a divulgat strategiile electorale…

- „O sa incep sa ii chem la tribunal pe oamenii astia care fac afirmatii nefondate, care raspandesc astfel de zvonuri si de minciuni ca sa vad care sunt dovezile. Pentru ca asta aud de cateva saptamani, de cand am infiintat partidul, unii lideri politici carora le este teama de ceea ce ar putea sa…

- Prima zi de marțișor va fi sarbatorita intr-un mod special la Iași, unde va circula ”Tramvaiul Marțișorului”. Acest eveniment se dorește a fi o incursiune in istorie, pentru ca un cunoscut etnograf le va explica calatorilor insemnatatea acestei sarbatori tradiționale. Oamenii vor primi și un mic cadou,…

- Colegiul Medicilor din Suceava reclamat la Poliție ca intr-un coafor din oraș se fac operații estetice, deși nu exista nicio unitate medicala inregistrata și niciun medic care sa faca aceste operații. Oamenii legii au inceput cercetarile pentru inșelaciune. Potrivit unor anunțuri publicate pe Facebook,…