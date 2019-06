Stiri pe aceeasi tema

- In urma experienței de la „Insula iubirii”, Alexandra Diaconescu a inflorit de-a dreptul! De la concurenta la ispita este doar un pas, iar Alexandra stie insa, si cate sacrificii a facut pentru a ajunge femeia care si-a dorit intotdeauna sa fie.

- Liviu Dragnea ar putea petrece in inchisoare urmatorii 3 ani și 6 luni, dupa ce a fost condamnat definitv in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a fost dus la Penitenciarul Rahova, acolo unde a fost incarcerat și unde ar putea sa execute pedeapsa.Jurnalistul Victor…

- Primarul Brailei, Marian Dragomir (PSD), ii solicita public demisia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pe care il considera principalul vinovat pentru scorul obtinut de PSD la alegerile europarlamentare. "Dragnea, demisia! Un partid mare trebuie sa fie condus de un presedinte fara probleme de…

- Eugen Nicolicea, reacție la cererea PNL privind invalidarea mandatului liderului PSD Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților.Citește și: Imagine de SENZAȚIE - Noua Dacia Arkana, SURPRINSA in teste pe munte "In primul rand trebuie sa va spun ca acest incident este o prostie marca…

- "Voi fi la o manastire, cu Irina Tanase", a spus Liviu Dragnea la finalul conferintei. Liviu Dragnea s-a aflat sambata la Iași, insoțit de Viorica Dancila și Codrin Ștefanescu. Presedintele PSD a anuntat ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, vineri, simpatizanții partidului prezenți la mitingul din Craiova, ca și-a ales nașii pentru nunta cu iubita sa, Irina Tanase. Dragnea a spus ca iși dorește ca nași sa-i fie liderii PSD Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu, proaspat casatoriți. „Daca…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…

- Femeile din PSD au organizat vineri o petrecere in spiritul zilei de 8 martie, la care a participat si liderul partidului, Liviu Dragnea, insotit de iubita sa, Irina Tanase, potrivit unor fotografii postate pe Facebook de ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb.