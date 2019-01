Imagine Dragons a lansat clipul piesei “Bad Liar”

Stiri pe aceeasi tema

- Proaspata mamica, Feli a inceput din nou munca. In dimineața asta Feli a lansat clipul piesei “Nu ma inveti tu (cum sa sufar)”, primul single pe care artista il lanseaza dupa ce a nascut. In clip, alaturi de Feli apare toata gașca HaHaHa Production. LIKE IT A LOT OR NOT?

- Eminem a facut public teaser-ul pentru noul sau clip, “Good Guy”, care se va lansa in decursul zilei de astazi. Piesa “Good Guy” face parte de pe albumul fenomen, “Kamikaze”. Eminem a surprins intreaga planeta odata cu lansarea albumului Kamikaze, deoarece materialul a fost prezentat publicului la doar…

- Noul videoclip al formației Coma, ”Icar”, este cadoul trupei de Moș Nicolae, in care actorul Marius Manole interpreteaza un dublu rol, potretizandu-i pe Icar și pe Minotaur. Conform promisiunii facute anterior, trupa a adus fanilor un videoclip nou in ghetuțe, inspirat de mitologia greaca. In clipul…

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- Jessie revine cu un nou single, “Sa mai minti”, compusa de Theea Miculescu si produsa de Silviu Mindroc, dupa succesul piesei “Saruta-ma”. Videoclipul piesei, regizat de acelasi Silviu Mindroc, beneficiaza de niste cadre inedite, fiind filmat la Museum of Senses. ...

- Delia a lansat astazi “Acadele”. Artista cunoscuta pentru piese ei controversate din ultimii ani, a mai lansat una cu un videoclip ușor controversat. Voi ce parere aveți despre piesa? LIKE IT A LOT OR NOT?

- JUNO și SHIFT au lansat clipul piesei „Dumbada”, un material filmat intr-un club din Barcelona și pe strazile din București. Piesa este destinata distracției „cu un pic de taboo”, dupa cum spune JUNO. „ « Dumbada » e un banger de club. Sincer, ideea asta de « Dumbada » era deja in instrumental, dinainte…

