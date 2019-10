Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, despre reacția pe care Raed Arafat a avut-o dupa apariția imaginilor de la intervenția echipelor de salvare de la incidentiul de la clubul Colectiv. Invitat la Digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni duri reacția pe care…

- Liderul PMP Eugen Tomac a afirmat, joi, ca Raed Arafat ar trebui sa demisioneze din funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa apariția noilor imagini privind intervenția echipajelor ISU la clubul Colectiv, de acum patru ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur dupa ce in spațiul public au aparut imagini de la intervenția de la Colectiv, imagini care nu au ajuns inca in posesia Parchetului General, la patru ani de la tragedie."Toți oamenii in uniforma par niște impostori travestiți, dintr-o opereta…

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, îi acuza pe Raed Arafat și pe Nicolae Banicioiu ca au întârziat transferul raniților din Colectiv în afara țarii și au susținut ca "avem de toate"

- Raed Arafat este audiat la Parchetul General in dosarul Colectiv Raed Arafat. Foto. gov.ro. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, este audiat azi la Parchetul General în dosarul Colectiv. El a fost citat ca martor în cauza referitoare la interventia…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, anunța Realitatea TV, care citeaza surse juridice.La patru ani de la cea mai mare tragedie postdecembrista, procurorii inca investigheaza modul in care au fost tratate victimele in spitale…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca sistemul de interventie la dezastre este mai bine pregatit in prezent, dupa ce, in urma tragediei de la clubul Colectiv, au fost create mai multe mecanisme.