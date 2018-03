Stiri pe aceeasi tema

- Copiii Centrului de Asistenta Sociala si Educatie Oituz au fost gazdele jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau . In data de 21.03 a.c, intre orele 15.00-16.00 , jandarmii s-au intalnit cu copii si reprezentanti ai Centrului de Asistenta Sociala si Educatie Oituz si au desfasurat…

- In perioada, 27 februarie – 5 martie 2018, s-a desfașurat activitatea transnaționala de invațare, predare și formare care a fost gazduita de Glenamaddy Community School din Glenamaddy, Irlanda. Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau a fost compusa din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie…

- De ceva timp, peisajul urban bacauan a capatat o „spoiala” fotografica realizata de un grup de entuziasti. Acestia se prezinta publicului ca membri ai Asociatiei Pasionatilor de Fotografie din Bacau, o gasca de impatimiti de arta scrierii cu lumina. Fara a avea pretentii de mari artisti si manati de…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a solicitat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost- volum – rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera…

- O pierdere de agent termic inregistrata pe strada Valea Alba din cartierul Bistrița Lac risca sa-i lase fara apa calda și caldura pe consumatorii din zona. Avaria a fost descoperita luni, iar in aceeași zi, locatarii din zona au primit asigurari de la angajații Thermoenergy ca marți vor incheia lucrarea.…

- Intr-o atmosfera destinsa, plina de voie buna, joi, 15 martie, sute de pensionari au petrecut cateva ore la restaurantul Green Park, uitand de grijile cotidiene. S-au intalnit la acest eveniment peste 200 de persoane, membre a trei asociații de pensionari și ale Clubului ”60+” al Primariei municipiului…

- In ultimele șapte zile, in județul Bacau s-au produs patru crime. Patru persoane au murit fara nici o vina pentru ca unora li s-a pus pata și au vazut negru in fața ochilor. Doua femei și doi barbați au murit pentru ca societatea romaneasca se afla intr-o criza profunda. Unii o sa dea vina pe […] Articolul…

- Toma Constantin, primarul orașului Darmanești, a semnat inca doua contracte pentru investițiile in infrastructura care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile. „Vom moderniza strazile Livezi și Lapoș, circa 4,5 km, care vor fi finanțate prin PNDL 2. Valoare contractului pe care l-am semnat saptamana…

- In luna martie, au cuvantul femeile! Femei active, implicate in viața comunitații bacauane, femei dedicate profesiei și familiei. Noua dintre acestea au participat, ca invitate și partenere, la intalnirea organizata de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacau și gazduit de Green Park, vineri seara.…

- Școala Gimnaziala „Alecu Russo” din Bacau a desfașurat, zilele acestea, mai multe activitați dedicate Zilei Porților Deschise. Cu acest prilej, mai multe grupe de preșcolari de la Gradinițele cu Program Prelungit nr. 27 și 30, insoțite atat de cadre didactice, cat și de parinți, au fost invitate sa…

- Avionul care trebuia sa opereze zborul Bacau – Liverpool din aceasta dimineața nu a putut ateriza din cauza ceții, deși piloții au incercat timp de 45 de minute sa gaseasca o soluție. Aeronava s-a invartit de cel puțin zece ori deasupra orașului, dupa cum se poate vedea din imaginea de mai sus. Cum…

- Am intrat in luna femeilor, iar subiectele mele, ce sa faca ?, se vor adapta și se vor invarti puțin prin lumea femeilor, ca sa fac un joc de cuvinte. Am niște carți pe noptiera despre cateva doamne celebre, și altele despre specificul universului feminin. Una dintre acestea este scrisa de psihologul…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- In weekendul trecut an a avut loc la Centrul Sportiv Apollo din București, „Festivalul Copiilor”, un concurs de dans sportiv organizat de ACDS Feather Step in colaborare cu Bonito Dance și ACS Violet, sub egida Federației Romane de Dans Sportiv (FRDS). La acest eveniment sportiv au participat peste…

- Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara, pe DN – 15, in localitatea Lilieci, din comuna Hemeius. O femeie de 41 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe directia Bacau – Piatra Neamt, in localitatea mai sus mentionata ar fi intrat intr-o depasire moment in care a surprins…

- Doi soți din județul Bacau au murit, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata din localitatea Muncel, din apropiere de municipiul Pașcani. Potrivit polițiștilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificația semnalelor…

- Festivalul de teatru I.D. Fest, sub egida asociației Ingenious Drama Festival, a organizat in perioada 15-18 februarie Training Camp, ediția a 11-a. I.D. Fest, organizat in totalitate de liceeni, reprezinta un festival care promoveaza implicarea generației actuale in lumea teatrului, ajungand anul acesta…

- – angajarile din sursa externa si absolventii care s-au incadrat au acoperit o parte din plecarile din sistem prin pensionare In anii 2016 si 2017, usile Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au fost larg deschise pentru toti cei care au indeplinit conditiile si au putut pleca mai repede la…

- Ne-am despartit, la final de 2017, de unul dintre cei mai destoinici slujitori ai culturii bacauane (lui i se datoreaza reusita ca in anii ’70 urbea lui Alecsandri si Bacovia sa fi ajuns polul spiritual al Moldovei), tocmai cand ne pregateam sa-l sarbatorim ca nonagenar. Miercuri, 14 februarie, poetul,…

- „Nu vreau sa fac pușcarie”. Astea erau vorbele lui Romeo Stavarache. Și, cel puțin in anii de inceput ai primului sau mandat de primar, le folosea intr-atat de des incat malițioșii ajunsesera sa-l numeasca „Romeo-nu-vreau-sa-fac pușcarie-Stavarache”. Aceasta propoziție insoțea, de regula, un refuz.…

- Inființata anul trecut, de un grup de suporteri „galben-albaștri”, Brigada Independent are drept scop renașterea fenomenului ultras in Bacau. Spre deosebire de alte facțiuni, aceasta brigada se autofinanțeaza și și-a facut un titlu de onoare din a nu profera injurii in sali și pe stadioane Cu FCM Bacau…

- Bolnavii aparțin intotdeauna acelei categorii sociale care, cu durere in suflet, experimenteaza propria saracie: lipsa celei mai mari comori – sanatatea. Astfel, in ei se poate forma acel spirit atat de placut lui Dumnezeu. In deplina sanatate, uitam adesea ca toți avem nevoie de dragostea semenilor…

- Bacaul a gazduit marți și miercuri trialul pentru configurarea lotului național de Tineret care va participa la CE din Italia Sezon incarcat pentru lotul național de Tineret al Romaniei la box. In aprilie sunt Europenele, in septembrie Mondialele, pentru ca in octombrie, cei mai merituoși pugiliști…

- La data de 03 februarie a.c., politistii din Targu Trotus au depistat in trafic un barbat de 46 de ani din Darmanesti, care transporta cu o autoutilitara cherestea rasinoase, fara documente de transport. Materialul lemnos in volum de 5,09 mc si valoare de 3000 de lei a fost predat in custodia Ocolului…

- La data de 02 februarie a.c, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, in timp ce oferea spre vanzare un detector de metale fara documente legale. Politistii au ridicat in vederea confiscarii detectorul de metale si continua…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Divizionara C bacauana Aerostar va intra astazi intr-un cantonament de noua zile la baza proprie. Antrenorii Cristi Popovici, Andrei Vatra și Dan Moței conteaza pe intreg efectivul de jucatori, inclusiv Razvan Istrate, care nu a putut evolua, din motive medicale, in primul amical al iernii caștigat…

- Maine, boxerii CSM-SCM Bacau antrenați de Relu Auraș, Nicolae Cara și Abladin Ferodin iși vor incheia stagiul de pregatire centralizata de la Onești. „Am avut toate condițiile la Onești, iar pentru aceasta mulțumim in mod egal Primariei de acolo și conducerii CSM Onești”, a declarat antrenorul Relu…

- Cu mai bine de douazeci de ani in urma a decis sa lucreze cu cainii de serviciu din cadrul Jandarmeriei Romane și tot atunci s-a indragostit de aceasta profesie. Cum la serviciu era un numar limitat de caini s-a apucat de studii pentru a putea fi dresor. Drumul nu a fost ușor, insa inarmat cu […] Articolul…

- Cat de mult conteaza radiologia și tehnica performanta in stabilirea unui diagnostic? Cat de mult suntem iradiați atunci cand suntem supuși unei investigații radiologice? Sunt ele periculoase pentru organism? Care sunt beneficiile și riscurile radiografiei ne-a explicat dr. Elena David (foto), medic…

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Fost primar al Bacaului, Costache Radu este cunoscut pentru prima lucrare monografica a orașului. La un moment-dat, povestește o intamplare din vremea pregatirilor pentru Unirea de la 1859. «Dorinta romanilor, fiind unirea cu domn pamantean, la multi boieri le venira pofta de domnie, dar acei ce s-au…

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau desfasoara activitati preventiv-educative cu elevii din cadrul institutiilor de invatamant din municipiul Onesti, in cadrul programului “Impreuna pentru siguranta!”, “Jandarmul – prietenul care la nevoie se cunoaste!” In data de 22.01 a.c,…

- Sambata a incepu sezonul de schi pe partia Nemira din Slanic Moldova. Tarifele pentru partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, sezonul 2017 – 2018 Tarife Schiori 1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers. 1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers. 6 urcari…

- gardianul de la intrare are soluții pentru toate neclaritațile O prietena mi-a spus zilele acestea ca a incercat sa-și plateasca impozitul pe apartament la inceput de an, insa, aglomerația de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) Bacau a determinat-o sa mai amane plata. Ca in fiecare an, bacauanii…

- -agricultorii se tem de gerul anunțat ca va veni in aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, in contextul lipsei zapezilor care sa le protejeze Vremea neobișnuita din iarna de pana acum, caracterizata prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios…

- Bacauanii pasionați de natura, pescuit recreativ, cunoașterea zonelor cu potențial turisitc și de agrement din zona se vor putea pune la curent cu astfel de aspecte prin intermediul publicației ”Natura Bacau” pe care membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacau au lansat-o vineri seara, 12 ianuarie.…

- Orașul stațiune este in bezna, urmare a unor restanțe mari catre E.ON, care a tras heblul. Ca o masura de avarie, Primaria din Slanic Moldova a facut ieri o plata parțiala in contul datoriei la energia electrica și gazul metan furnizate in instituțiile publice și pentru iluminatul stradal. Domeniul…

- La inceput de an, artistul fotograf Romeo Marandici, pastrand de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situata langa Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de varsta sau profesie, ca astazi, la ora 16.30,…

- Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile in timpul orei, serviciul pe scoala si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma sunt interzise – acestea…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Judecatoria Bacau a dispus arestarea preventiva a doi tineri, din comuna Parincea. Este vorba despre un individ de 22 de ani, acuzat de viol si talharie calificata, si de un altul de 19 ani, acuzat de complicitate. Fapta s-ar fi petrecut in seara de Revelion. Barbatul…

- Astazi, la ora 12:03, pompierii salvatori oneșteni au fost solicitați sa intervina in urma producerii unui accident rutier in municipiul Onești, pe drumul național DN 12A. Imediat, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Sosiți la…

- Hotelurile și pensiunile stațiunii Slanic Moldova sunt deja pline de turiștii din Republica Moldova și din Ucraina, care au venit, ca in mai toți anii, pentru a petrece aici sarbatoarea Craciunului pe stil vechi, pe 7 ianuarie, dar și Revelionul (11/12 ianuarie). Stațiunea inca nu a imbracat veșmintele…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Ca in fiecare an, Revelionul va fi sarbatorit in Bacau cu un concert și cu un foc de artificii care vor da semnalul trecerii in 2018. Petrecerea de Revelion va incepe duminica, 31 Decembrie, incepand cu ora 21:00. Pe scena de langa Parcul Trandafirilor vor canta: ANDRA GOGAN, VALI CRACIUNESCU, MIRCEA…

- Antonia a avut parte de un Craciun in familie, alaturi de cei doi copii ai ei si Alex Velea. O umbra se citeste insa pe chipul cantaretei, care sufera pentru ca nu are alaturi o persoana extrem de importanta din viata ei!

- M-a tulburat pana la lacrima care nu poate fi ostoita „Fetița cu chibrituri”, povestirea danezului Hans Christian Andersen. Știu ca știți despre ce este vorba… Dar… Pe un ger cumplit, o fetița napastuita de soarta iese in strada, imbracata ca un Chandala al ființarii, cum ar zice Nietzsche. Nu poate…