- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a dat examenul de Bacalureat in urma cu ani in urma și a luat note foarte bune. printre probele de examen, aceasta a avut și dans. Gabriela Cristea a terminat Liceul de Coregrafie nr. 1 din București in anul 1993, atunci cand a dat și examenul. Vedeta de…

- Tavi Clonda este topit dupa fetițele sale și este un tatic tare mandru. Soțul Gabrielei Cristea iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face și posteaza frecvent fotografii cu comorile lui.

- Gabriela Cristea este cea mai fericita mamica! Nu de mult timp, vedeta a adus pe lume cea de-a doua fetita a ei si a lui Tavi Clonda, pe Thea Iris Selena. Micuta seamana extrem de mult cu sora ei, Victoria, iar internautii au remarcat imediat.

- Fetița cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda este o adevarata domnișoara! De curand, aceasta le-a aratat tuturor ca este o sora extraordinara pentru micuța Iris și ca mama ei se poate baza pe ea, sa aiba grija de bebelușa.

- Nu se cunosc de multa vreme, dar surorile... tot surori raman! Fetițele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda deja s-au imprietenit, iar ipostaza adorabila in care micuțele au fost surprinse de parinți sunt dovada vie.

- Zilele trecute, micuța Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a avut ușoare probleme de sanatate. In aceasta seara, printr-o legatura telefonica directa la „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a spus tot ce s-a intamplat cu fetița ei.