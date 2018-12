Premierul Viorica Dancila i-a pregatit lui Klaus Iohannis scaun in ședința de Guvern. Președintele e absent, dar imaginea e una exploziva.

In repetate randuri, in ultimele zile, președintele Klaus Iohannis a afirmat ca va merge la ședințele de Guvern. Președintele a invocat articole din Constituție și a susținut ca nimeni nu-i poate interzice participarea.

Ce s-a intamplat ieri in Guvern, a fost o scena nu tocmai victorioasa pentru președinte. Premierul Viorica Dancila a imparțit ședința in doua parți. In prima parte a avut subiectele ce țin de articolul 87 din Constituție,…