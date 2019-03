IlSole24Ore: UE respinge lista neagră privind spălarea banilor Lista neagra a țarilor acuzate de promovarea sau permiterea în alt mod a spalarii banilor publicata de Comisia Europeana la 13 februarie, a fost primita negativ de catre UE. Țarile membre ar avea timp s-o aprobe pâna pe 13 martie, dar se pare ca deja saptamâna viitoare Comisia Europeana ar putea fi nevoita sa întocmeasca o noua lista, scrie IlSole24Ore citat de Rador.



Uniunea Europeana nu a fost de acord cu prezența Arabiei Saudite pe lista. Recent, guvernul saudit a convocat la Riad ambasadorii țarilor membre pentru a-i avertiza asupra consecințelor "grave"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

