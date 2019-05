IlSole24Ore: Raportul Eurostat a constatat o scădere a ratei sărăciei din Italia Numarul persoanelor aflate în dificultate economica a scazut drastic în 2018 în Italia. Conform ultimelor tabele Eurostat bazate pe date provizorii, numarul persoanelor care se confrunta cu "lipsuri materiale severe" a fost 5.035.000, cu peste un milion mai puțin decât cele 6.1 milioane din 2017, scrie IlSole24Ore citat de Rador.



Dificultatea de a acoperi cel puțin 4 din 10 cheltuieli normale este considerata a fi o lipsa materiala grava, iar persoanele care nu pot plati un credit ipotecar, încalzirea, nu pot consuma proteine ​​în mod regulat,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

