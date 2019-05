Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta se implinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989. Cu 30 de ani in urma, romanii se duceau la biserica pe ascuns, iși faceau cruce pe ascuns, sarbatoreau Paștele prin munca, vorbeau despre Inviere in șoapta. de Maria Andrieș, Sorin Ciponea (foto) și George Capoeanu (video) In amintirea acelor…

- Franta, care nu mai ocupa niciun post de conducere în cadrul Uniunii Europene, are trei candidati ai dreptei moderate care ar putea întruni o majoritate în Consiliul European si în Parlament la viitoarele alegeri: Michel Barnier, Bruno Le Maire si Christine Lagarde, potrivit…

- Papa Francisc ii indeamna pe oameni sa nu traiasca pentru lucruri trecatoare, cum ar fi succesul sau averile, ci pentru Dumnezeu. Suveranul Pontif si-a axat discursul de la celebrarea Virgiliei Pascale, pe relatarile din Biblie legate de femeile mironosite care au mers la mormantul lui Iisus Hristos,…

- Guvernul turc a prezentat miercuri o foaie de parcurs pentru relansarea economiei si calmarea pietelor, anuntand masuri vizand consolidarea sistemului bancar si combaterea inflatiei, ajunsa la un nivel record, transmite AFP. Avand in vedere ca pana in 2023 nu este prevazut niciun scrutin electoral,…

- "Sunt mult mai puțin pesimista decât eram acum câteva luni în ceea ce priveste dorința reala de a atinge, pâna în 2050, obiectivele privind emisiile zero", declara Laurence Tubiana, CEO al Fundației Europene pentru Clima și reprezentant special pentru Cop21, aflata…

- Papa Francisc a acordat un interviu jurnalistului spaniol Jordi Evole și a vorbit despre compatriotul sau, Lionel Messi. Papa a fost intrebat de ziarist despre faptul ca fanii in spun atacantul argentinian „Dumnezeu". Papa Francisc e un mare iubitor al fotbalului și fan al celor de la San Lorenzo. Jordi…