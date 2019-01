IlSole24Ore: Bolile psihice au devenit o urgenţă la nivel mondial În Italia, bolile psihice nu mai sunt "blocate în aziluri" de 40 de ani, de când prin Legea Basaglia s-au deschis portile spitalelor de boli mintale si au început sa se caute cautat drumuri noi pentru tratarea acestora, relateaza IlSole24Ore citat de Rador.



Drumuri care nici pâna astazi nu au gasit o solutie care înainte de a trata boala în sine, sa o previna. Deoarece asa cum se stie, preventia este cea mai privilegiata modalitate de a lupta împotriva multor boli, mai mult sau mai putin grave. Problema nu este una strict italiana,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

