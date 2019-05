Ilinca Tomoroveanu va fi înmormântată sâmbătă, la Cimitirul Bellu. Trupul său neînsufleţit este depus la Biserica Izvorul Tămăduirii Sambata, intre orele 10,00 - 13,00, sicriul va fi depus in Foaierul Salii Studio a Teatrului National.



"Ne despartim de Ilinca Tomoroveanu. Cu adanca durere in suflet, colegii din Teatrul National anunta stingerea din viata a celei care a fost si va ramane pentru totdeauna Minunata Doamna a Teatrului Romanesc Ilinca Tomoroveanu care a luminat cu blandetea, profunzimea si puterea harului ei numeroasele personaje carora le-a dat viata pe scena si pe marele sau micul ecran...", transmite TNB, informeaza Agerpres.



Absolventa a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti, promotia 1964, clasa profesor Costache Antoniu, asistent Ion Cojar, Ilinca Tomoroveanu a avut roluri memorabile in teatru, film si televiziune. A fost casatorita cu actorul Traian Stanescu.

Actrița Ilinca Tomoroveanu, directorul artistic al Teatrului Național București, a incetat din viața azi, 2 mai, la 77 de ani, in urma unei indelungate suferințe. Ilinca Tomoroveanu s-a stins puțin dupa ora 19.00, acasa, avandu-l alaturi, la capatai, pe soțul ei, actorul Traian Stanescu.

