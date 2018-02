Ilinca, castigatoarea Eurovision Romania 2017, pe scena in finala Selectiei Nationale

Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, a lansat cel de-al treilea single si videoclip din cariera, „Nu acum”. Astazi e la Adevarul Live pentru a ne convinge cat de bine suna live.

- Jukebox și Bella Santiago se numara printre cei 15 finaliști ai Selecției Naționale. Ei au fost aleși pe primul loc, cu maximum de punctaj oferit de juriul competiției. Duminica, pe 25 februarie, vor urca pe scena Eurovision Romania 2018 cu numarul 12 in concurs, in cadrul finalei ce va avea loc la Sala Polivalenta din București.…

- Feli a lansat și varianta in engleza a piesei pe care mizeaza in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in București. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- In aceasta seara, la Roma, in meciul cu Lazio, vicecampioana Romaniei, Steaua București, va incerca sa se califice in optimile de finala ale Europa League. Dupa victoria de la București, scor 1-0, gol Gnohere, antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a spus ca italienii pastreaza, in ciuda infrangerii,…

- Artista participa in finala concursului cu piesa „Buna de iubit”, iar fanii ii pot face galerie la Sala Polivalenta din Bucuresti, dar si online. Feli, una dintre cele mai bune voci ale momentului, va urca duminica seara pe scena Eurovisionului, in ultima etapa de concurs national, care se desfasoara…

- Cosmin Seleși, exasperat de Nicolai Tand. Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși,…

- Finala Eurovision se va desfasura la Sala Polivalenta din Bucuresti duminica, pe data de 25 februarie. Iesenii ii vor sustine pe Alexia si Matei. In oras au fost deja amplasate afise, bannere, mesh-uri cu tinerii care ne-au facut oricum mandri, Alexia si Matei. "Multumim iesenilor pentru sustinerea…

- Claudia Andas, TIRI si Feli au castigat semifinala Eurovision Romania din Salina Turda și participa in 25 februarie, la București, in ultimul act al selecției naționale, potrivit tvr.ro. Publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese ramase…

- Alexia & Matei, finaliști la Eurovision Romania, și-au promovat piesa din concurs in randul elevilor de la Liceul ”Emil Racovița” Vaslui. Pentru mai bine de o ora, au fost oaspeții Liceului ”Emil Racovița” (LER) Vaslui. In sala de sport, plina pana la refuz, liceenii au intrat repede in jocul artiștilor,…

- Ultimii trei finaliști ai Selecției Naționale Eurovision au fost aleși duminica seara, la Sighișoara. 15 artiști vor concura in finala de duminica, de la București. De data aceasta, publicul va fi cel care va decide cine va reprezenta Romania la Eurovision, in luna mai, de la Lisabona.

- In finala Eurovision Romania 2018 de duminica vor evolua 15 concurenti, iar telespectatorii vor fi singurii care decid cine ne va reprezenta tara la editia din acest an a competitiei internationale, care se va desfasura la Lisabona in luna mai. „Adevarul“ va prezinta prestatiile live ale finalistilor…

- The Humans, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici au castigat ultima semifinala Eurovision Romania * Selectia Nationala si-a ales cei 15 finalisti. * Urmeaza Marea Finala, duminica, 25 februarie, in direct la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, de la ora 21.00. Duminica, 18 februarie, in direct…

- Mai sunt cateva ore pana la marele show Eurovision de la Sighisioara. In aceasta seara are loc ultima semifinala a Selectiei Nationale. Juriul va alege ultimele 3 melodii, care vor participa la finala de la Bucuresti, din 25 februarie.

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Feli si Tiri merg mai departe in concurs, dupa ce au castigat cea de-a patra semifinala disputata aseara, in Salina Turda. S-au facut cunoscuti in concursul de voci de la PRO TV, iar acum au evoluat pe scena Eurovisionului. Feli, acum artista consacrata, si Tiri, aflat la inceput de drum in muzica,…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- Actorul Victor Rebengiuc a implinit 85 de an, petrecandu-si, sambata, ziua de nastere pe scena Teatrului National din Bucuresti. La finalul piesei „Regele Moare”, in care a jucat alaturi de sotia sa, maestrul a avut parte de o surpriza: colegii si spectatorii i-au cantat: „La multi ani!”

- Eurovision in Salina Turda. Repetiții pe scena montata la 90 de metri adancime FOTO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica semifinala Eurovision Romania. Scena este amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri. Scena din galeria Rudolf a Salinei de la Turda este…

- Eurovision in Salina Turda, la 90 m adancime. Cine sunt concurentii FOTO/VIDEO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica, 11 februarie, semifinala Eurovision Romania. Scena va fi amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri, si masoara 42 de metri inaltime, 50 de metri latime…

- Frumoasa Alina Pușcaș este una dintre cele doua vedete care, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost cooptata pentru filmarile la cea mai noua producție a Antenei 1, ”Ie, Romanie”. In cele trei zile in care a ”bantuit” prin sate din județul Alba, actrița a avut, printre altele, de indeplinit o misiune…

- Erminio Sinni & Titziana Camelin, Xandra si Vyros au fost desemnati castigatorii celei de-a treia semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Craiova. Artistii s-au calificat in finala cursei pentru reprezentarea Romaniei pe scena de…

- Xandra si Elena Hasna, una dintre concurentele care s-au remarcat cu succes in show-ul de talente "Next Star", se numara printre concurentii celei de-a treia semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc duminica, de la ora 21.00, la Craiova. Dan Helciug si Florin…

- Simona Halep a pierdut sambata finala Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu daneza Caroline Wozniacki. Dintre toate loviturile, diferența in finala a facut-o backhand-ul danezei, mai stabil și sigur. In rest, egalitate perfecta intre protagoniste. La capatul unei finale atat de stranse, de pline de…

- Intr-o atmosfera inedita și o locație pe masura, show-ul extraordinar a fost deschis de Ricardo Caria cu melodia caștigatoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois” apoi au urmat concurenții, Jukebox feat. Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Danescu („Breaking Up”), Meriem („End The…

- A doua semifinala a concursului Eurovision Romania va avea loc duminica seara, la Timisoara, competitia pentru intrarea in finala fiind completata cu un recital de muzica rock, hituri sarbesti si acorduri rromanes. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, in…

- Simona Halep și daneza Caroline Wozniacki se intalnesc in finala Australian Open 2018, iar miza este imensa! Caștigatoarea de la Melbourne va fi de luni pe locul 1 WTA și va incasa nu mai puțin de 3,2 milioane de dolari americani. Specialiștii o vedeau inițial favorita de Caroline Wozniacki, dar intre…

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Ana Maxim Romeo Zaharia, solist al Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești, secția Revista, se numara printre semifinaliștii Concursului Eurovision 2018– Selecția Naționala. Artistul interpreteaza melodia “Maybe this time”, cu care spera sa ajunga in finala și sa adune cat mai multe voturi din partea…

- Concursul Eurovision care are loc in fiecare an se bucura de ur real succes atat in Europa cat si in Romania. In ultimii trei ani finalele selectiei nationale Eurovision Romania au fost organizate la Brasov, Craiova si Baia Mare. Anul acesta finala va avea loc la Bucuresti. 2018 este primul an in care…

- Primii trei finalisti Eurovision Romania 2018 au fost alesi de juriu, iar TVR a facut publice si punctele obtinute de fiecare concurent care a evoluat in semifinala desfasurata la Focsani. Unul dintre participanti i-a anuntat pe organizatori ca se retrage din concurs.

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara…

- Prima semifinala a concursului Eurovision s-a desfașurat aseara, la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. Cantareața Luminița Anghel a deschis spectacolul cu piesa „Hora din Moldova“. Alaturi de ea, pe scena au fost dansatorii de la „Ansamblul folcloric Țara Vrancei“. Pentru ca s-a vrut a fi un eveniment…

- Marian Godina l-ar fi recunoscut pe jandarmul care a lovit un batran. Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piața Universitații din București. In imagini se vede cum jandarmul lovește…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Echipa Eurovision Romania a ajuns la Focsani, orasul care va gazdui prima semifinala a Selectiei Nationale. Inaintea spectacolului de duminica, 21 ianuarie, organizatorii show-ului de la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Orasul de pe Milcov au dezvaluit cateva informatii de culise, la conferinta…

- Iuliana le-a multumit intotdeauna fanilor pentru sustinerea de care a beneficiat pe tot parcursul ei la „Bravo, ai stil!” Castigatoarea celui de-al treilea sezon si-a anuntat fanii ca si-ar dori sa se intalneasca cu ei. Castigatoarea de la „Bravo, ai stil!” le-a propus fanilor sai sa se intalneasca…

- "Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca Revelionul in Capitala, ca au raspuns invitatiei noastre de a marca impreuna trecerea in anul 2018, la spectacolul din Piata George Enescu. Le doresc un an nou fericit, cu sanatate si multe impliniri! La multi ani, Bucuresti! La…

- Organizatorii Eurovision Romania 2018 au anuntat cei cinci membrii ai juriului care vor alege semifinalistii Selectiei Nationale, printre care se numara si Ilinca Bacila, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, concurent si anul acesta.

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 72 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania 2018. Printre numele sonore din industria muzicala se numara Feli, Mihai Traistariu si Jukebox, dar si compozitori straini.

- Artist polivalent, Paul Surugiu-Fuego da un plus de originalitate spectacolelor sale dedicate Craciunului (turneul intitulat ”Scrisoare de decembrie”, care se țin peste tot in țara sold-out), implicandu-se chiar in decorarea propriilor ținute de scena. Cunoscut și ca artist plastic – in ultimii doi…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2017. Vineri, in zi de doliu national, este programata finala emisiunii "Vocea Romaniei". Pentru prima data in istoria show-ului patru fete se vor lupta pentru marele premiu. De asemenea, anul acesta, spre deosebire de ultimii doi, fiecare antrenor are cate un concurent…

- Cea mai indragita trupa de metal din Romania, Bucovina, revine pe scena Arenelor Romane din Bucuresti pe 9 decembrie in cadrul unui concert care a devenit deja traditie. Alaturi de Bucovina, pe scena Arenelor Romane vor mai urca StoneLight, E-An-Na si Alekto. Mai jos aveti programul si regulile de acces…