Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii francezi de la Le Figaro au publicat o analiza despre Romania, in care citeaza o serie de declarații care i-ar aparține fostului președinte Ion Iliescu, in care il ataca pe Liviu Dragnea. Ion Iliescu susține ca nu a declarat absolut nimic din ceea ce scrie Le Figaro.Vezi și: SONDAJ…

- In presa romaneasca scrie, citand Le Figaro, ca Ion Iliescu a declarat ca PSD se afla in cea mai grava criza a sa și ca problemele juridice ale lui Liviu Dragnea au creat probleme interne in partid. Articolul din Le Figaro e disponibil doar cu abonament. Ion Iliescu scrie, pe blogul sau,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru ziarul francez Le Figaro ca "este o perioada dificila si confuza pentru PSD, care traieste cea mai grava criza politica a sa". Fondatorul PSD si fostul presedinte al tarii a mai declarat pentru publicatia franceza ca "pozitia personala a lui Dragnea, cu…

- Ziua Bucovinei a fost marcata printr-un eveniment de amploare organizat de Consiliul Județean Suceava in sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ. Consiliul Județean Suceava s-a intrunit astazi in ședința ședința solemna pentru a marca implinirea a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Romania,…

- Premierul Viorica Dancila a facut din nou o gafa, sancționata imediat de activiștii civici. Prim-ministrul Romaniei a citit de doua ori același discurs, la doua evenimente consecutive. Consilierii de imagine ai premierului Romaniei nici macar nu au incercat sa faca acest lucru mai puțin vizibil, pentru…

- Fostul lider social-democrat a scris pe blogul sau ca "Romania are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerenta, la randul ei, responsabila si, mai ales, de consolidarea democratiei". "Repet ce am spus nu o data: nu poti avea o democratie functionala cu partide care, in interiorul lor, sunt…

- Fostul presedinte al PSD Ion Iliescu a atras atentia, luni, asupra faptului ca Romania nu poate avea "o democratie functionala cu partide care, in interiorul lor, sunt conduse nedemocratic". Fostul...

- Fostul președinte, Ion Iliescu a ajuns marți dimineața de urgența la spital, fiind insoțit de soția sa, Nina Iliescu. Conform informațiilor transmise de Romania TV, Iliescu a acuzat probleme cu tensiunea și a fost supus unor invenstigații amanunțite de catre medicii de la Spitalul Elias din...