Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, a transmis un mesaj, prin intermediul blogului sau, la 29 de ani de la Revolutie, in care mentioneaza ca "uitand cele intamplate in regimurile dictatoriale se pot pregati condițiile unor noi schimbari violente, pentru ca ruptura intre baza și elitele societaților…

- Procurorii Sectiei militare din Parchetul Generel anunta, vineri, ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ion Iliescu. Fostul președinte al Romaniei este acuzat de crime impotriva umanitații.

- Prima parte a interviului cu fost presedinte Ion Iliescu pentru Le Figaro a fost facuta publica de jurnalistul Paul Cozighian, la solicitarea G4media, insa fragmentul nu contine referirile la situatia actuala a PSD si la Liviu Dragnea care se regasesc in articolul privind situatia politica de la Bucuresti…

- Mihai Fifor a transmis, marți dimineața, un mesaj impresionant legat de mandatul sau la Ministerul Apararii Naționale (MApN) și a precizat ca, din noua poziție in cadrul PSD – aceea de președinte al Consiliului Național -, va continua sa susțina proiectele Apararii. “A fost cea mai onoranta, mai solicitanta,…

- Campionul de Formula 1, Michael Schumacher, va implini in luna decembrie cinci ani de cand a suferit accidentul de la ski, din cauza caruia a paralizat. Fostul sau manager, Willi Weber, a vorbit despre situatia in care se afla marele pilot si a declarat ca nu mai crede in revenirea...

- „Primul lucru pe care aș vrea sa-l amintesc este tocmai punctul de plecare care a fost revoluția romana, PSD-ul fiind partidul care duce mai departe idealurile și obictivele revoluției din decembrie 1989. Revoluția nu a insemnat doar un banal schimb de putere, ci instaurarea democrației, promovarea…

- Anamaria Prodan a avut o duminica trista, pentru ca mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit in aceasta zi varsta de 71 de ani. "Intre ceea ce este corect și ceea ce este greșit, alege ceea ce te face fericit" a fost postarea Anamariei Prodan, de pe Instagram. Anamaria Prodan, PRIMA REACTIE…