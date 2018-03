Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu implineste, sambata, 88 de ani, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat a declarat, pentru agentia MEDIAFAX, ca isi doreste sanatate "cat om putea-o duce”.

- Ion Iliescu, care implinește sambata 88 de ani, a fost primul președinte al Romaniei democratice, dupa caderea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Venit și el din Partidul Comunist, Iliescu a devenit, la Revoluția din 1989, președintele Consiliului Frontului Salvarii Naționale, prima structura politica…

- UPDATE: Autostrada Soarelui, A 4, dar si 16 drumuri nationale sunt inchise in continuare din cauza viscolului, miercuri seara, potrivit ultimelor informatii transmise de Compania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, la aceasta ora sunt inchise in continuare din cauza…

- Este una din deciziile luate in sedinta CJSU de miercuri, la pranz, sedinta in urma careia a fost emis un comunicat de presa, ce prezinta situatia la zi in judet: “1. Avertizari: Pentru judetul Giurgiu, ANM a emis avertizari meteorologice pentru perioada urmatoare, astfel: – 28.02.2018 orele 11.00 –…

- Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din aceasta dimineata judetul Giurgiu…

- Doua autostrazi, 17 drumuri nationale si 39 de drumuri judetene sunt inchise din cauza viscolului, luni noapte, in sapte judete, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Astfel, sunt inchise autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea, precum si urmatoarele drumuri nationale:…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- Petrișor Tanase, cel mai cunoscut chef din showbizul autohton, cu o experiența de 38 de ani in arta culinara, ne-a dezvaluit, in exclusivitate, ce aveau pe masa soții Ceaușescu. Nu a gatit special pentru ei, dar i-a cunoscut pe bucatarii familiei prezidențiale din Epoca de Aur. Ulterior a fost el insuși…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, are unde dintre rarele apariții in spațiul public. Intr-un mesaj postat pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu arata ca jurnaliștii Evenimentul Zilei au produs o știre falsa, atunci cand au spus ca pensia ei ar fi de 10.000 de lei lunar. …

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- Pentru perioada comunista, sa fii dusmanul personal al Elenei Ceausescu si sa supravietuiesti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actrite din tara noastra, pe care sotia dictatorului a scos-o de pe platourile de…

- Businessul Condra, infiintat in urma cu peste 25 de ani in Oltenita, la circa 70 km de Calarasi, controlat de o familie de antreprenori, a ajuns in 2017 la afaceri de 8,1 mil. lei din productia de camasi pentru barbati, o crestere usoara fata de 2016. Circa 90% din productia realizata de…

- Estimarile hidrologilor arata ca, pana pe 12 februarie, ora 7:00, in aval de Portile de Fier, debitele fluviului Dunarea vor fi in prima parte a intervalului in scadere pe sectoarele Gruia - Oltenita si Braila - Tulcea, si in crestere pe sectorul Calarasi - Vadu Oii, iar in a doua parte a intervalului…

- Stefan Iordache, unul dintre cei mai mari actori de teatru si film din istoria Romaniei, a avut o relatie apropiata cu lautarul Nelu Ploiesteanu, scrie stirilekanald.ro. "El a fost mentorul meu de comportament. Il stiam de la 20 de ani. Mi-amintesc ca uneori faceam cacofonii si el ma invata cum sa…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri dimineata, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, la mormantul lui Nicolae Ceausescu, pentru a il comemora. Fostul dictator ar fi implinit 100 de ani, ocazie cu care nostalgicii au aprins lumanari si au adus flori.

- Nicolae Ceausescu, presedinte al Romaniei in perioada 1967-1989, ar fi implinit astazi 100 de ani, iar cativa membri ai Partidului Socialist Roman – Filiala Olt vor participa, la Scornicesti, la o actiune in memoria fostului presedinte.

- Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Mediafax va prezinta o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu intr-o cizmarie si pana la fuga de pe sediului Comitetului Central al PCR.

- Nina este alaturi de sotul ei, Ion Iliescu, de aproximativ 66 de anui. Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata.

- Aflat sub amenințarea anilor de inchisoare, fostul șef al Securitații vorbește despre diversiunea și ”teroriștii” care au tras la Revoluție dupa 22 decembrie 1989. Madalin Hodor precizeaza ca documentul reprezinta una dintre cele mai importante marturii, daca nu cea mai importanta, a existenței,…

- Ion Iliescu este profund marcat de moartea lui Andrei Alexandru, un coleg de partid și apropiat al familiei sale. Andrei Alexandru a murit in urma cu cateva zile, anunțul decesului fiind facut de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu . Andrei Alexandru a fost membru al PSD, consilier al lui…

- S-a aflat ce pensie are gelu Voican-Voiculescu, cel care a facut parte din completul de judecata, care a ordonat uciderea fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena. Gelu Voican-Voiculescu este un om politic roman, care a deținut funcția de viceprim-ministru in Guvernul provizoriu…

- Procurorul militar Dan Voinea a relatat, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca Ion Iliescu a ajuns dintr-o intamplare in fruntea Frontului Salvarii Naționale pe 22 decembrie 1989. Strada scanda la acel moment numele fostului ministru de externe Corneliu Manescu, insa, cand revoluționarii au mers…

- Printr-o postare pe blogul sau, fostul presedinte Ion Iliescu arata ca, „indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, in decembrie 1989 a avut loc o revolutie in Romania. Declaratiile fostului presedinte survin la patru zile dupa ce procurorul…

- In urma cu exact 22 de ani, Nicolae Ceaușescu fugea de pe cladirea Comitetului Central intr-un elicopter, acesta fiind punctul culminant al Revoluției Romane. De fapt, dupa acel moment, revoluția a fost confiscata și transformata in lovitura de stat de catre Ion Iliescu și comuniștii filo-sovietici…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, spune fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei…

- Un scenariu puțin fantasmagoric și un text extrem de periculos circula pe grupurile de pe Facebook ale #rezistenților. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, ar fi vorba despre un text in care se indeamna la manifestații de strada care sa provoace o lovitura de stat, in urma careia Parlamentul…

- Vesti ingrijoratoare despre starea lui Ion Iliescu: a ajuns la spital! VEZI cum se simte fostul presedinte Se pare ca starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu nu este tocmai buna. Potrivit ultimelor informatii acesta a ajuns la spital din cauza unor probleme la picior care persista si care…

- Sancțiuni in valoare de peste 300.000 lei, aplicate in urma unor controale efectuate de polițiștii serviciului de investigare a criminalitații economice. In zilele de 14, 15 și 17 decembrie a.c., polițiștii au efectuat controale la 43 societați comerciale din Calarași și Oltenița in scopul asigurarii…

- La 16 decembrie 1989, incepe la Timisoara revolutia care avea sa provoace caderea comunismului in Romania, potrivit volumului "Romania 1989-2005. O istorie cronologica", de Stan Stoica (Ed. Meronia, 2005). Mai multi credinciosi reformati din Timisoara demonstreaza pasnic, in jurul bisericii…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General din data de 18 decembrie 2017, procurorii au avansat substanțial in ceea ce privește cunoașterea și stabilirea unor stari de fapt relevante pentru contextul existent in decembrie 1989. Astfel, se confirma de catre Parchetul General al Romaniei lovitura…

- Patru presedinti, 28 de ani si 13 premieri i-au trebuit statului roman pentru a lamuri ce s-a intamplat cu adevarat in timpul evenimentelor din 1989, care au dus la caderea regimului Ceausescu. Ieri, Parchetul Militar a comunicat care este stadiul cercetarilor in „Dosarul Revolutiei”, demontand practic…

- Ziua de 21 decembrie ramane in istoria Romaniei ca fiind ziua in care multimea adunata in piata dintre sediul Comitetului Central si Palatul Regal a izbucnit in huiduieli la adresa lui Nicolae Ceaușescu. Parchetul general a anunțat astazi ca a fost identificata sursa sunetului emis in timpul discursului…

- Dosarul Revolutiei din 1989 dezvaluie o serie de amanunte spectaculoase despre modul în care s-a declanșat revolta, care ar avea la baza o diversiune militara. ”Au fost clarificate împrejurarile legate de fuga cuplului prezidential de pe sediul CC…

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- Revolutia din decembrie 1989 | Procurori: Au existat trei tentative de asasinare a cuplului Ceausescu, inainte de executie In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din…

- Patru persoane suspectate ca au prejudiciat bugetul de stat cu suma de un milion de euro vor fi cercetate sub control judiciar, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un moment uluitor pentru mine, unul șocant, a fost de curand cand, la sesiunea omagiala din Parlamentul Romaniei, l-am vazut pe fostul președinte Traian Basescu alaturi de ceilalți șef de stat și in proximitatea MS Margareta. Nu mi-a venit sa cred ca așa ceva este posibil.…

- Sedinta solemna a Parlamentului pentru comemorarea Regelui Mihai a început. Presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale, si Patriarhul Daniel participa la sedinta. La ședința solemna de la Parlament participa și foștii președinți Traian Basescu și Emil…

- Ion Iliescu a renunțat sa mai aiba apariții in public in ultima vreme, iar situația din prezent este cauzata de starea sa de sanatate, afirma apropiații sai. Fostul președinte al Romaniei nu mai poate nici sa iasa din casa, susțin sursele Romania TV. Conform apropiaților, acesta are probleme serioase…

- Azi se implinesc 17 ani de cand Ion Iliescu, fost demnitar comunist, devenea președinte al Romaniei pentru a doua oara. Unii spun ca, ținand cont de faptul ca fusese președinte și in mandatul 1990-1992, chiar pentru a treia oara. Marele perdant a fost raposatul Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte…

- In tinerete, Regele Mihai mergea des la vanatoare pe domeniul regal pe care familia sa il detinea in apropiere de Oltenita. Intr-un interviu, Majestatea Sa a povestit ca venea des in judetul Calarasi: “Da, tatal meu avea o proprietate la Manastirea, era o ferma regala, dar cum a ajuns sa o aiba in proprietate…

- Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta a fost atribuit Regelui Mihai I de statul roman, in 2001, ca locuința pentru un fost șef de stat pe durata vieții. Practic, dupa decesul Regelul Mihai I Familia Regala a Romaniei ar pierde dreptul de folosinta a Palatului Elisabeta. Construit initial…

- Familia Regala a Romaniei va ține doliu timp de multe luni dupa inmormantarea Regelui Mihai. Acest lucru presupune reguli foarte stricte și interdicții. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai, care a incetat din viața la varsta de 96 de ani. Inmormantarea Regelui Mihai va avea loc in data…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a transmis și ea un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai. Numeroase personalitați publice au transmis mesaje de condoleanțe dupa ce s-a aflat despre tragica veste. printre acestea se afla și celebra…

- O fotografie de grup istorica a difuzata in 2005 de Romania TV. Regele Mihai apare alaturi de Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Calin Popescu Tariceanu, in timpul mandatului lui Traian Basescu, imagine din care nu lipsește nici șeful statului de atunci.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe și-a amintit și ea de cel care a fost Regele Mihai. Simona Gherghe a scris un mesaj, pe contul sau de pe o rețea de socializare, despre moartea Regelui Mihai. Prezentatoarea de televiziune a afirmat despre Regele Mihai ca a fost un om luminos, cu un destin…