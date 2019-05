Stiri pe aceeasi tema

- • SCM Gloria Buzau – Tomitanii Constanța 14-12 (3-3) Rugbiștii Gloriei au trebuit sa aștepte ultimul meci al sezonului pentru a se bucura de prima victorie din acest an. Dupa un retur negru, cu infrangeri pe linie in toate cele șapte etape, plus una in semifinala play-outului, in fața lui Dinamo, elevii…

- • SCM Gloria Buzau – CSM Ceahlaul Piatra Neamț 6-1 (2-0) Gloria incepe sa se obișnuiasca cu cate șase goluri pe meci! Dupa ,,setul” reușit in etapa intermediara de miercurea trecuta, de la Darabani (6-0), echipa buzoiana a perforat tot de șase ori poarta adversa in meciul din Crang, cu Ceahlaul. Așa…

- Ambele echipe ale secției de volei de la SCM Gloria Buzau, și cea masculina, și cea feminina, se vor lupta pentru promovarea in primul eșalon. Dupa formația de baieți, pentru un loc in viitorul sezon al Diviziei A1 se va bate și cea de fete, la turneul de promovare ce va fi gazduit de Sala […] Articolul…

- • SCM Gloria Buzau – SC Oțelul Galați 5-0 (3-0) Derby fara istoric in Crang, pentru promovarea in Liga a 2-a, intre doua formații, SCM Gloria și SC Oțelul Galați, intre care a existat o diferența mult prea mare incat rezultatul final sa fie pus vreun moment la indoiala. Cu 5 puncte mai puțin decat Gloria,…

- Infruntarea dintre cele doua mari favorite la promovarea in eșalonul secund, SCM Gloria Buzau și SC Oțelul Galați, care a avut loc sambata dupa-amiaza, pe stadionul din Crang, s-a incheiat cu 5-3 in favoarea buzoienilor, care sunt virtual promovați in Liga a 2-a. Golurile Gloriei au fost marcate de…

- Considerate cele doua mari favorite la promovarea in eșalonul secund, SCM Gloria Buzau și SC Oțelul Galați se intalnesc sambata, de la ora 15,00, pe stadionul din Crang, in al doilea episod al confruntarii care are toate șansele sa decida inca de pe acum caștigatoarea de serie și, implicit, echipa care…

- • SCM Gloria Buzau – United Galați 1-2 (1-2) Oarecum la fel ca și cea din Cupa Romaniei, unde a fost 0-1 la pauza și, intr-adevar, 0-4 la final, și confruntarea din campionat, din penultima etapa a sezonului regulat, dintre SCM Gloria și United Galați, a fost una al carei rezultat a stat pe muchie de…

- • CSM Slatina – SCM Gloria Buzau, duminica, de la ora 11,00 Handbalistele Gloriei se intorc duminica dimineața in Sala Sporturilor din Slatina, pentru un nou duel cu CSM. De data aceasta, in campionat, precedentul duel avand loc in urma cu doua saptamani, dar in optimile de finala ale Cupei Romaniei…