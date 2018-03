Stiri pe aceeasi tema

- E periculos sa va plimbați zilele acestea prin Timișoara, pentru ca, in multe locuri, trotuarele au devenit adevarate patinoare. Polițiștii locali au trecut la verificat firme și asociații de proprietari și s-a lasat cu ceva amenzi. Puține insa, așa ca mare atenție cum va deplasați!

- La Timotion puteți alerga și dona și pentru a sprijini copiii din familii defavorizate din cartierele Fratelia și Iosefin sa invețe. Timotion este evenimentul de alergare caritabil care va avea loc la Timișoara in aceasta primavara, prin intermediul caruia se pot susține mai multe proiecte. Cei care…

- Calin Dobra condamna atitudinea primarului Robu fața de presa locala. Conferința de presa de vineri a primarului Timișoarei a fost una plina de jigniri la adresa jurnaliștilor, totul culminand cu compararea acestora cu niște prostituate. Dobra transmite ca apreciaza presa din județ…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- La invitatia presedintelui Iustin Cionca si a rectorului Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, in baza parteneriatului dintre cele doua institutii, o delegatie a Districtului Tubingen (Germania), condusa de presedintele Joachim Walter, se afla in aceste zile in…

- Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei! Doua destinații vor fi introduse pe aeroportul din Timișoara de catre compania... The post Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Conf. univ. dr. Lia Lucia Epure a lansat astazi, la Aula „Stefan Cicio Pop” a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, revista bilingva (romana și engleza) „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”. Manifestarea a fost organizata sub auspiciile Facultatii de Stiinte Socio-Umane si Educatie…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- Devis Mangia, antrenorul echipei CS U Craiova, este multumit ca are lotul complet acum, dupa ce spusese in urma cu o saptamana ca are doua posturi neacoperite. Florin Gardos si portughezul Andre Santos sunt ultimele achizitii ale oltenilor. „Cu cei doi noi jucatori am completat echipa, acum…

- Un tanar a amenințat ca iși omoara iubita in Timișoara și a starnit panica in randul vecinilor care au asistat uluiți la grozavie. Individul, inarmat cu un cuțit, a batut din ușa in ușa și a strigat ca orice persoana care va ieși va pieri dintr-o lovitura. Locatarii unui bloc din Timișoara au fost treziți,…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei,joi seara, in Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, ridicand astfel la 51 numarul deceselor provocate de virusul gripal. Cu o zi in urma, alte trei persoane – o femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, au murit din cauza…

- Decizia a fost adoptata intr-o ședința a Consiliului de administrație. Sacara lucreaza la Poșta Romana din martie 1996 și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport din Cluj Napoca, unde, in 1997, a obținut dubla specializare, de profesor de sport și antrenor de baschet, potrivit datelor…

- LIVE CSU CRAIOVA SEPSI VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Andrei Antonie va arbitra meciul CSU CRAIOVA SEPSI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Bogdan Gheorghe și Gabriel Birjac, in timp ce Dragoș Istrate este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Cinci oameni pe zi au murit pe sosele anul trecut. Si a fost al treilea an la rand in care a crescut numarul celor care pier in accidente rutiere. The post Cel mai periculos drum din Romania trece prin Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria appeared first on Renasterea banateana .

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- Primarul Timișoarei a fost recent la București, in vizita la Ministerul Energiei, impreuna cu directorul Colterm. Cei doi s-au intalnit cu secretarul de stat Dorel Vișan, pentru a-i cere ajutorul. Colterm are atat datorii istorice, cat și datorii la zi catre furnizori. „Am discutat…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a comunicat oficial, ieri, clubului United Galati decizia in dosarul meciului nedisputat de la Timisoara, cu Informatica, din Liga 1 de futsal: partida castigata prin neprezentare de clubul timisorean. Verdictul a dus la un atac dur din partea…

- Urmatoarele doua luni vor insemna, pentru Olimpia CSU, o perioada foarte aglomerata. Echipa feminina de baschet va avea multe meciuri intr-un timp foarte scurt și spera sa treaca cu bine și cu rezultate remarcabile peste partidele din cele 4 competiții in care este angrenata. Iata programul echipei…

- In filiala Timiș a Uniunii Salvati Romania (USR) au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor echipelor de conducere, arbitraj si control, precum si componenta Biroului Judetean. In urma votului la care au participat 50 de delegați din organizațiile locale a fost reconfirmat in…

- Suparat și intrigat de ceea ce se intampla in handbalul romanesc, fostul campion mondial Werner Stockl (65 de ani), ne-a cautat din Germania. "Ma revolta faptul ca domnul Dedu candideaza inca o data la conducerea federației. Dupa ce nu a facut nimic patru ani, mai are curajul sa o faca? Oamenii trebuie…

- Iuliu Mureșan, increzator in șansele CFR-ului de a lua titlul Președintele clujenilor spera la o noua sarbatoare in Gruia, dar Dan Petrescu vede șanse mai mari anul viitor. Dupa seria de șase victorii în meciurile amicale și parcursul bun din campionat, Iuliu Mureșan spera ca în toamna…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- TOPUL cartierelor imobiliare din Cluj. Unde se mai gasesc apartamente sub pragul de 1.000 euro/mp Capitala Transilvaniei a consemnat in 2017 cea mai mare marja anuala de creștere a prețului mediu solicitat de vanzatori, respectiv 18,9%, pana la o valoare de 1.460 de euro pe metru patrat util, conform…

- Intr-o atmosfera inedita și o locație pe masura, show-ul extraordinar a fost deschis de Ricardo Caria cu melodia caștigatoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois” apoi au urmat concurenții, Jukebox feat. Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Danescu („Breaking Up”), Meriem („End The…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- Cele trei partide – PMP, PER și PNȚCD – au, in Timiș, 83 de consilieri in 50 de localitați. Protocolul a fost semnat joi, in trei exemplare, de reprezentanții celor trei formațiuni politice. Protocolul este valabil pana in luna iunie a anului 2020. „PNȚCD vine alaturi de noi sa incercam…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Real Madrid dispus sa achite clauza de reziliere pentru Icardi. Campioana Spaniei en-titre este pregatita sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi, de la Inter Milano, si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane euro, sustine ziarul italian Corriere dello Sport. Icardi, 24 ani, este…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care insa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna decat…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Primul Campionat European de atletism in Romania. Evenimentul are loc in mai, la Timișoara. Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor campionate de atletism, dupa cum a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Președintele USR Timișoara, Alexandru Cadar, a afirmat ca reprezentanții filialei vor participa la dezbaterea bugetului municipiului pe anul 2018 și chiar vor inainta cateva propuneri executivului primariei. Și, deși USR nu are niciun consilier local, ei spera ca proiectele lor sa intre in…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, joi, ca premierul Mihai Tudose a „jignit profund si a amenintat nevoalat” comunitatea maghiara din Secuime, adaugand ca ii cere lui Tudose sa isi retraga declaratia cu privire la propunerea UDMR pe tema autonomiei. „Declaratiile premierului…

- Buzaul va avea o sala de sport destinata persoanelor cu dizabilitati. Capacitatea acesteia, dar si felul in care va fi utilata o face singura din tara la o asemenea dimensiune. Joi, in cadrul sedintei de consiliu judetean extraordinara, presedintele Petre Emanoil Neagu a multumit consilierilor pentru…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, sustine ca autostrazile din Romania sunt 'o Fata Morgana a unei guvernari incompetente' si ca, pana in anul Centenarului, Romania n-a reusit nici macar sa-si lege cu autostrazi regiunile sale istorice. 'In anul Centenarului Marii Uniri,…

- Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei. Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Razvan Parcalabu, președintele FR Lupte este foarte optimist. Strategia pusa la cale la forul pe care-l conduce a inceput sa dea roade. In 2017, trei federații olimpice au reușit sa aduca medalii la Campionatele Mondiale: canotajul, halterele și luptele. Federația Romana de Lupte a caștigat un argint…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, ca ambasadele Uniunii Europene din Romania vor primi materiale de explicare a modificarilor aduse legilor justitiei, cu traducerea celor trei proiecte. El a spus ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze…

- E plina desaga de promisiuni a Companiei Naționale de Investiții. In documentele acesteia, in Timiș curge lapte și miere. Sunt 40 de sali sport, 53 de camine culturale și nu mai puțin de 46 de bazine de inot nou-nouțe, in mai multe localitați, ba chiar și un stadion de 42.000 locuri in Timișoara. Teoretic,…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Esecul cu BC Timisoara pare ca a pus capac unor probleme mai vechi, iar antrenorul Cristian Achim a rabufnit dupa aceasta partida. Tehnicianul oradean a afirmat ca meciul nu a fost pierdut „neaparat din punct de vedere baschetbalistic”. „Exista niste lucruri care nu functioneaza corect in…

- Cei trei beneficiari ai premiilor de la editia anului 2017 sunt trei nume cu rezonanta pentru invatamantul preuniversitar iesean, remarcati pentru rezultate desosebite la matematica, fizica sau chimie, la olimpiade ale stiintelor care presupun abordare pluridisciplinara, inventivitate, studiu aplicat,…

- In acest weekend, echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov va primi vizita celor de la SCM Timișoara, intr-o partida contand pentru etapa a noua a Ligii naționale. Cele doua formații se vor infrunta și la finalul lunii februarie, in sferturile Cupei Romaniei, turneu gazduit de Arena Sepsi din…