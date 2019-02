Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, este eliberat conditionat vineri, dupa ce Tribunalul Mehedinti i-a admis cererea in acest sens. Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope.

- Asistatii social – persoanele apte de munca care beneficiaza de ajutor social din partea Primariei Zalau – sunt obligati, potrivit legii, sa presteze munca in folosul comunitatii. Cu toate acestea, o parte dintre cei care solicita acest sprijin banesc nu se sinchisesc sa iasa la munca sau nu se incadreaza…

- In luna ianuarie 2019, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, 28 de persoane de persoane(din 114 familii beneficiare) sunt apte de munca si trebuie sa presteze un numar de ore de munca. Potrivit unei formule de calcul, a anuntat Primaria Calarasi,…

- Deputații au votat in aceasta saptamana un proiect de lege prin care cei care iși deranjeaza vecinii in orele de liniște, dar și in afara lor vor primi amenzi mult mai aspre. Potrivit proiectului, daca problemele persista sancțiuniile se pot mari considerabil sau chiar se poate ajunge la prestarea de…

- Avand in vedere ca iarna a venit deja, cand va avea nevoie de forte pentru a face inclusiv partie in zapada, in adevaratul sens al cuvantului, in anumite zone ale orasului, municipalitatea ploiesteana s-ar putea sa aiba de unde sa aleaga. Serviciul Public Finante Local Ploiesti s-a adresat instantei…

- De la inceputul anului și pana in prezent, instanțele au obligat la munca in folosul comunitații 159 de cetațeni ai orașului. Statistica Primariei Slobozia arata ca doar șase dintre ei efectueaza aceasta activitate. Restul sunt greu de tras la raspundere pentru ca noile modificari legislative au transformat…