- Carmen Negoița a fost eliminata din "Ferma", in urma duelului de joi seara, cu Ioana, Miss Romania 2016 și a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a lamurit misterul legat de barbatul pe care l-ar fi imparțit cu Brigitte Sfat. Intr-una dintre ediții, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase,…

- Prostitutie pe strazile si in hotelurile din Bucuresti. O echipa de jurnalisti din Italia a realizat un reportaj socant despre romancele care-si vand trupul barbatilor. generosi. O mafie bine structurata, povestesc italienii, care te inhata de indata ce iesi din aeroport.

- Accident teribil in orașul Mioveni, din Argeș. Un șofer de 26 de ani a lovit in plin cu mașina trei femei pe o trecere pentru pietoni. Conducatorul auto susține ca a fost orbit de soare și nu a vazut pietonii. Victimele, doua surori, și fiica uneia dintre ele au ajuns la spital.

- Politistii locali din Satu Mare au ridicat astazi, 10 ianuarie, doua femei, din comunele Romanasi, respectiv Cuceu, din judetul Salaj, aflate la cersit in municipiul Satu Mare. Cele doua femei cerșeau pe Drumul Careiului, in apropiere de mall-ul Shopping City Satu Mare, și erau insoțite de doi bebeluși,…

- Mii de tineri petrecareți s-au dat in spectacol in noaptea de Anul Nou pe strazile marilor orașe din UK.La fel ca in anii trecuți, tabloidele din Marea Britanie prezinta pe 1 ianuarie zeci sau sute de fotografii cu dezmațul de pe strazi.

- Andreea de la Abracadabra , așa cum mai este cunoscuta și acum, lucreaza de 27 de ani in televiziune și, practic, a crescut o data cu PRO TV-ul. La ora actuala, este producator executiv al emisiunii Vorbește lumea și crede cu tarie ca s-a nascut sub o stea norocoasa.

- La cei 50 de ani, Cornelia este cea mai batrana dansatoare și preferata maneliștilor. Danseaza de la varsta de trei ani, iar de cand a intrat in lumea maneliștilor și-a gasit un stil aparte care a consacrat-o.

- Marina Almasan, producator de emisiuni la Televiziunea Romana, filmeaza zilele acestea o editie speciala in Maramures, la Borsa. “Pentru echipa “Femei de 10, Barbati de 10”, Craciunul va veni duminica, atunci cand vom filma, la Borșa, editia noastra speciala! “, a scris vedeta pe pagina personala de…