Stiri pe aceeasi tema

- Data nuntii lui Ilie Nastase este 17 august, iar petrecerea va avea loc la luxosul complex de apartamente "Caelia" din Mamaia. Este un complex in care chiar fostul mare jucator de tenis detine un apartament cu vedere la mare. Cei doi vor fi cununasi de familia lui Viorel Paunescu. Ilie Nastase,…

- Ilie Nastase are planuri mari, el urmeaza sa se casatoreasca cu Ioana Simion in vara. Este a cincea oara pentru celebrul tenismen si prima data cand Ioana Simion va purta rochie de mireasa. Invitati in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, cei doi au dat toate detaliile despre casatorie.

- Mugur Isarescu sustine ca o asemenea tranzactie nu se poate altfel decat in contrapartida pentru ca altfel este considerata o finantare monetara. Lovitura de teatru in procesul BNR contra Simona Halep, Ilie Nastase si Ion Tiriac. Reactia oficiala a Bancii Nationale "Suntem gata sa cedam…

- Ladislau Boloni a spus ca performanțele Simonei Halep, ale lui Ilie Naastase sau ale lui Gheorghe Hagi nu pot fi puse pe același nivel cu cele ale Nadiei Comaneci sau Ivan Patzaichin. Declarația antrenorului l-a indispus pe Ilie Nastase.Citește și: Drama: o legenda a fotbalului internațional…

- Simona Halep, Irina Begu, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost dati in judecata de Banca Nationala a Romaniei. "Domnul Isarescu ne a dat in judecata si ne cere un milion de euro mie, lui Tiriac si lui Halep, ca am indraznit sa ii cerem stadionul. Ca noi vrem sa l vindem ca el sau sa facem hoteluri pe…

- Ilie Nastase susține ca el, Simona Halep și Ion Țiriac au fost dați in judecata de Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, dupa ce au facut o petitie pentru repunerea in circuitul intern si international al Arenelor de Tenis “Progresul”.Fostul tenismen a dezvaluit ca Isarescu le cere un milion de…

- Echipa de tenis a Romaniei s-a calificat in semifinalele FED Cup, acolo unde va juca impotriva Frantei, dar lucrurile nu sunt linistite in tara. Simona Halep, Irina Begu, Ion Tiriac si Ilie Nastase sunt caiva dintre cei care au fost dati in judecata de Banca Nationala a Romaniei. Intr-o interventie…

- Simona Halep, Ilie Nastase și Ion Țiriac au fost dați in judecata de Banca Naționala a Romaniei. Motivul? Si-au permis sa ceara reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. Guvernatorul Mugur Isarescu le cere acestora daune in valoare de un milion de...