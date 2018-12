Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a divorțat de Brigitte Sfat, Ilie Nastase pare sa-si fi gasit fericirea din nou. Fostul mare tenismen traieste acum o noua poveste de dragoste, alaturi de Ioana Simion. Noua sa iubita provine din lumea mondena a Capitalei și are 43 de ani.

- Brigitte Sfat a vorbit despre acest episod la o emisiune tv. Brigitte Sfat, bagata de medici in TRATAMENTE. Diagnostic TERIBIL pentru fosta sotie a lui Ilie Nastase "Anul trecut am incercat sa imi fac o alta relație, dar m-am intors la Ilie. Din pacate, faptul ca i-am recunoscut nu…

- Brigitte Sfat a trecut prin numeroase momente dificile de-a lungul vieții. Aceasta a marturisit ca, la un moment dat, a vrut sa se arunce cu mașina de pe un pod. Chiar daca acum are o viața liniștita alaturi de noul partener de viața, Brigitte Sfat nu are cum sa uite momente extrem de dificile prin…

- Brigitte Sfat isi dorea sa mai faca face cel puțin un copil o are inca de pe vremea cand era casatorita cu fostul mare tenismen Ilie Nastase. "Am sistemul imunitar praf și fac un tratament de imunitate și mai trebuie sa fac puține analize și apoi ne concentram pe copil", a declarat Brigitte…

- S-a spus ca ar fi copleșita de datorii, dupa divorțul de Ilie Naastase, insa, adevarul este altul, iar Brigitte Sfat a ținut sa lamureasca aceste zvonuri. „Eu am investit in castel, vreo 600 de mii de euro, din care am recuperat, restul sunt datorii ce sunt declarate, dar datoriile sunt declarate.…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a casatorit în mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios în fața lui Dumnezeu, într-o biserica de religie penticostala.

- Ilie Nastase (72 de ani) s-a desparțit de Brigitte Sfat și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Ioana Simion, o bruneta de 42 de ani din Constanța. Cei doi nu-și mai ascund relația, postand adesea poze pe rețelele de socializare. Mai mult, Ioana deja se implica in vestimentația lui Ilie, lucru…