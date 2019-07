Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a anunțat zilele trecute ca amana nunta cu Ioana Simion , care era programata pe 17 august, insa motivele invocate, se pare, nu au fost cele reale. Ilie Nastase, in varsta de 73 de ani, și Ioana Simion, in varsta de 43 de ani, s-au casatorit civil in luna martie a acestui an și anunțasera…

- Ilie Nastase și Ioana Simion, femeia pe care a luat-o de soție dupa ce s-a desparțit de Brigitte, ar urma sa divorțeze. Fostul tenismen a recunoscut, in urma cu o zi, ca nunta care trebuia sa aiba loc in vara acestui an a fost anulata.

- Se pare ca relația dintre fostul campion la tenis Ilie Nastase și actuala sa soție, Ioana Simion, nu este deloc pe roze. In data de 25 aprilie anul acesta, fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase s-a cununat civil cu Ioana Simion. Ilie Nastase și Ioana Simion ar fi trebuit sa faca nunta in data de…

- Ilie Nastase (73 de ani) a dat vestea la care nu se astepta nimeni. Nunta cu Ioana Simion nu va mai avea loc la data anuntata initial, 17 august. Ilie Nastase spune ca sotia lui isi doreste foarte mult sa imbrace rochia de mireasa, insa el nu se grabeste sa ajunga la altar. pentru moment, fosta glorie…

- Ilie Nastase a afirmat ca nunta cu Ioana Simion nu va mai avea loc anul acesta și, cel mai probabil, anul viitor. In data de 25 aprilie anul acesta, fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase s-a cununat civil cu Ioana Simion. Ulterior, iubita fostului tenismen a confirmat ca vor face nunta in vara acestui…

- Peste doar doua saptamani, Ilie Natase avea sa ajunga din nou in fața Altarului. Fostul mare tenismen avea programata cununia religioasa alaturi de aleasa inimii sale, Ioana Simion, dar iata ca planurile le-au fost date peste cap.

- Ilie Nastase iși dorește sa devina tata din nou, de aceasta data alaturi de partenera sa de viața, Ioana Simion, cu care s-a casatorit civil in urma cu doua luni. Fostul mare jucator de tenis al Romaniei va implini 73 de ani pe data de 19 iulie 2019. Ilie Nastase și Ioana Simion se pregatesc de nunta…