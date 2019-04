Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ilie Nastase, candidat UNPR la europarlamentare, a scris, marti seara, pe Facebook, ca s-a nimerit sa fie un cort electoral al lui Traian Basescu cel pe care a aruncat cafea, dar putea sa fie al oricarui alt lider politic. ”Povestea corturilor electorale e simpla”, sustine Ilie Nastase,…

- Fostul sef al statului Traian Basescu e evaluat, la Digi24, sansele de reusita la alegerile prezidentiale ale presedintilor de partid. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arata ca actualul presedinte Klau Iohannis are toate sansele sa-si asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, in conditiile…

- Traian Basescu a declarat ca nu și-ar fi imaginat ca PNȚCD va face o alianța cu „partidul lui Ion Iliescu”, precizand ca doar Aurelian Pavelescu s-a aliat cu PSD. Fostul președinte a adaugat ca PNȚCD nu va caștiga nimic din protocol, iar „țaraniștii adevarați” nu vor promova PSD in campaniei.Vezi…

- Intr-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook, vineri, 8 martie, Traian Basescu a scris: „A sarit smaltul de pe fetele domnilor Ciolos si Barna. Incompetenti administrativ, cei doi lideri nu au facut demersurile cerute de lege pentru a-si inscrie corect in Registrul Partidelor Politice nici…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica seara, ca PMP va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale, iar in turul doi il va susține pe Klaus Iohannis. Basescu a mai spus ca actualul președinte al Romaniei are șanse mari sa obțina un al doilea mandat, pentru ca are contracandidați…

- Traian Basescu il eticheteaza pe Dragnea drept "Daddy vitamina” și arata ca in 2014 era copil de mingi pentru Maior și Coldea. "Dragnea da vitamine la tot poporul din banii serviciilor!“Daddy Vitamina” s-a suparat pe viata lui amara si a hotarat sa cheleasca bugetele serviciilor de sume…

