Tupeu fara margini! Florin „Ciordache”: „As mai da o data OUG 13”

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, la Digi24 ca daca ar mai fi ministrul Justitiei ar da inca o data OUG 13, celebra ordonanta care in urma cu doi ani a scos sute de mii de oameni in strada. „Daca era dupa mine, eu am fost sustinatorul OUG… [citeste mai departe]