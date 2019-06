Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a cerut judecatorilor reducerea sentinței de 9 luni de inchisoare, precizand, vineri, in fața magistraților Curții de Apel București, la termenul din apelul cu privire la refuzul prelevarii de probe biologice, ca regreta faptele și ca pana la 35 de ani nu a consumat alcool, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind eliberarea din functia de judecator a lui Anton Dan, suspendat din functie la Curtea de Apel Iasi, informeaza Administratia Prezidentiala. In mai, Anton Dan a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 9 ani de inchisoare un barbat de 34 de ani, din comuna Scobinti, care a fost gasit vinovat de omor. Petru Paduraru a comis o fapta desprinsa parca din filmele de groaza, el beneficiind de reducerea pedepsei pentru ca a recunoscut acuzatiile. Potrivit motivarii sentintei,…

- Sentința definitiva pentru tanarul din Alba Iulia condamnat pentru CRIMA ȘI TENTATIVA DE EVADARE: 25 de ani, 8 luni și 20 de zile de inchisoare Tanarul din Alba Iulia condamnat pentru uciderea unei prostituate, va sta, in final, aproape 26 de ani dupa gratii. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat joi,…

- Curtea de Apel București l-a condamnat marți, 7 mai, pe aradeanul Sorin Blejan la o pedeapsa de cinci de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, reducandu-i pedeapsa primita in prima instanța, de la Tribunalul București, cea de șase ani, revocand totodata masura preventiva a controlului…

- Curtea de Apel București urma sa anunte astazi sentința definitiva in dosarul in care Sorin Blejnar este acuzat de trafic de influența, insa judecatorii au amanat pronunțarea deciziei pentru 7 mai.Tribunalul București l-a condamnat pe fostul șef al ANAF, in prima instanța, la șase ani de inchisoare,…

- Instanța suprema ar putea anunța, astazi, sentința definitiva in dosarul "Motorina", in care fostul șef al ANAF este acuzat ca a sprijinit un grup infracțional organizat care ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscala.Pe 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in prima instanța,…

- Dan Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in DNA, si Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministrul Transporturilor, au fost condamnati definitiv, luni, la opt, respectiv patru ani de inchisoare. Fostul politist este acuzat ca l-a prevenit pe Preda privind organizarea unui flagrant. Decizia…