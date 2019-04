Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Caroline Garcia (25 de ani, 21 WTA) a adresat un mesaj superb fanilor romani. Rezultatele zilei decisive: Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut infruntarea…

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Monica Niculescu și Irina Begu i-au mulțumit Simonei Halep pentru daruirea din cele doua zile. Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut infruntarea cu Pauline…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au o sansa unica, la Rouen, in fata Frantei, de a accede pentru prima oara in finala Fed Cup, care ar deveni cea mai mare performanta a Romaniei in competitia feminina…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, informeaza FR Tenis.

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu și Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru întâlnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franța, din 20-21 aprilie 2019, informeaza FRT.ro.Ce spune capitanul-nejucator"Am…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, și s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franța, in luna aprilie. Fetele noastre s-au calificat dupa victoria la dublu reușita de Irina Begu și Monica Niculescu in fața celei mai bune perechi din lume Siniakova și Krejcikova, scor 6-7(2), 6-4,…