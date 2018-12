Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase (72 de ani) a transmis un mesaj dur, sambata dimineata, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, unul in care a luat la tinta actuala clasa politica si a anuntat de ce nu va participa la ceremoniile organizate in Bucuresti.

- Parada de 1 Decembrie se apropie, iar soldații și restul angajaților ai MApN și MAI fac repetiții pentru a se asigura ca totul decurge fara niciun fel de problema. Vezi galeria foto + 20 + 20 Printre militarii care vor pași pe bulevardul Kiseleff din București cu ocazia Zilei Naționale se numara și…

- Doua tinere tenismene din Arad, Anda Ghinga și Iulia Marko, incearca se obișnuiasca cu rigorile tenisului de mare perfoamnța, participand la turnee din cadrul Circuitului Pro ITF de senioare. Anda Ghinga (16 ani) a jucat, acum cateva zile, in calificarile turneului cu premii de 15.000$ dela…

- Luptatoarea Alexandra Anghel (72 kg) a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi propune sa ramana pe podium si la Campionatele Mondiale Under 23, gazduite de Sala Polivalenta din Bucuresti, dupa ce in luna iunie a acestui an a obtinut medalia de bronz la Campionatele Europene U23 de la Istanbul.…

- Decizie luata de magistrații de la Judecatoria Sectorului 1 București in cazul tenismenului Ilie Nastase, care, in urma cu cateva luni, a fost prins conducand baut. Oprit de polițiștii de la Brigada Rutiera, Ilie Nastase s-a certat cu oamenii legii.Judecatoria Sectorului 1 a aprobat modificarea…

- Draft-ul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania contine critici dure la adresa guvernarii PSD-ALDE pe tema modificarii legislatiei penale, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestul din 10 august si cere aplicarea tuturor recomandarile facute de Comisia…

- Pe Alina Pușcaș, ziua de naștere a prins-o la filmarile pentru “Fructul oprit”, unde a avut parte de o frumoasa surpriza din partea echipei serialului in care joaca. De altfel, actrița a dat startul “petrecerii” aniversare inca de ieri, cand soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, a rasfațat-o…

- Draga Olteanu Matei s-a nascut la 24 octombrie 1933, in Bucuresti, scrie click.ro. Actrita de comedie a jucat pe scena Teatrului National, dar si in numeroase filme. A format un cuplu memorabil cu regretatul Amza Pellea jucand-o pe Veta, sotia lui Nea Marin, in numeroase show-uri TV si in filmul…