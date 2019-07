Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este noua campioana de la Wimbledon! Sambata, 13 iulie 2019, romanca noastra a facut un meci excepțional in fața Serenei Williams, unde s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2!!! Simona Halep a castigat Wimbledon 2019, cu o prestatie de vis in finala, declinandu-i Serenei Williams al 24-lea titlu…

