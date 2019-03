Stiri pe aceeasi tema

- Japoneza Naomi Osaka, liderul mondial din circuitul feminin, s-a calificat, marți dimineața, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, trecand in doua seturi de Danielle Collins (25 WTA), scor 6-4, 6-2, informeaza Mediafax.Citește și: Simona Halep joaca marți dupa ora 21:30 cu…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase, impreuna cu alti opt tenismeni romani au pierdut procesul initiat Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Finantelor si Ministerului Tineretului si Sporturilor in legatura cu Arenele BNR, Tribunalul Bucuresti respingand solicitarea tenismenilor ca „lipsita…

- Ilie Nastase este mai fericit ca niciodata in compania mai tinerei sale iubite. Legendarul sportiv radiaza langa Ioana. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, in varsta de 42 de ani, cea alaturi de care și-a gasit liniștea dupa separarea…

- Perechea formata din Irina Begu si Monica Niculescu a caștigat finala turneului de la Hua Hin in fața perechii Anna Blinkova (Rusia) - Yafan Wang (China), scor 2-6, 6-1, 12-10, dupa o ora și 28 de minute de joc, scrie Mediafax. In primul set, romancele au condus cu 2-0, insa au pierdut apoi…

- Emotii uriase pentru Ilie Nastase si logodnica lui, Ioana Simion! Fostul tenismen risca 5 ani de inchisoare cu executare, dupa ce a fost dat in judecata pentru refuz de recoltare a probelor biologice. Toate aceste lucruri i se trag din primavara anului trecut cand a fost prins beat la volan si a fost…

- Jucatoarea Laura-Ioana Andrei, favorita principala, a castigat finala turneului ITF de la Stuttgart-Stammheim, cu premii totale de 15.000 de dolari.Andrei a invins-o in finala pe Anastasia Kulikova (Finlanda, cap de serie 3), scor 6-3, 6-1, dupa 64 de minute de joc. Laura-Ioana Andrei…

- Se insoara pentru a cincea oara! Dupa 8 ani de mariaj tumultuos intre Brigitte (41 de ani) si Ilie Nastase (72 de ani) si un divort tacit de doar 10 minute, acum 5 luni, renumitul tenisman o ia de sotie, cu acte, pe actuala iubita, Ioana Simion (43 de ani), informeaza click.ro. Brigitte e istorie […]