Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT- Oradea și ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO au prins un jandarm, lider al unei rețele care se ocupa cu trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Un complice, Sandor Toth a fost prins in flagrant, in timp ce comercializa…

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase au fost surprinsi la un restaurant de fite. Amandoi erau cu zambetul pe buze si le-au demonstrat tuturor ca sunt fericiti impreuna. Brigitte Sfat, mesaj fabulos pentru amanta lui Ilie Nastase. "Papusa de 25 de ani, cu cosuri pe fata..." "Unica mea dragoste.…

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Un barbat trecut de prima tinerete a fost prins in flagrant de politisti in momentul in care se pregatea sa incendieze masinile celui care i-a ”furat” iubita. Individul platise cu bani grei mai multe persoane care sa-l ajute sasi duca la capat planul.

- Polițiști din cadrul Politiei Slanic Moldova au depistat in flagrant un tanar de 22 de ani, din Targu Ocna, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12B. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata,…

- Miercuri, 7 martie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul…

- Primarul comunei Belis, din judetul Cluj, Viorel Matis (PSD), este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce ar fi dat mita unui jurnalist, edilul fiind prins in flagrant, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan,…

- Brigitte Nastase nu trece printr-o perioada foarte buna a vieții ei, mai ales dupa ce a decis sa divorțeze de Ilie Nastase. Vedeta s-a afișat la un eveniment monden din Capitala și era vizibil schimbata, in comparație cu celelalte apariații ale sale.

- Politistii rutieri au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum si in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

- Dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce vindea alcool, politistii de la IPJ Ilfov au demarat perchezitii in casa consilierului. In garajul acestuia, oamenii legii au descoperit o adevarata fabrica de alcool. Au fost gasite inca 1500 de litri de alcool. Perchezitii se fac si la sediul PSD,…

- Tanara banuia ca barbatul o tradeaza, asa ca l-a urmarit, scrie ciao.ro. Nu mare i-a fost mirarea cand a descoperit ca avea dreptate si ca acesta o insela . Dupa un scandal imens cu cei doi amorezi, nevasta tradata a decis sa se razbune si nu oricum. Citeste si Adio, impacare! Bebe Cotimanis…

- Gestul facut de soția lui Bebe Cotimanis dupa ce actorul s-a mutat cu amanta. Deși spera sa fie vorba despre o aventura a barbatului ei, lucrurile au luat o alta intorsatura, iar Florina Marcuța, in varsta de 49 ani trece prin momente grele. Drept razbunare, soția lui Cotimanis a renunțat la pozele…

- Kamara și Madalina s-au desparțit, dupa ce artistul și soția lui, Oana, au avut mai multe apariții in platoul de la Kanal D. In cele din urma, „amanta” a cedat și a rupt orice legatura cu interpretul. Dupa ultima aparitie a lui Kamara și a Oanei, la WOWbiz, in care s-au imbratisat si au izbucnit in…

- Un barbat a fost prins in flagrant de catre ofiterii de investigare a fraudelor economice, in timp ce transporta un lot de 70 de sticle de alcool, cu timbre de acciz contrafacute și fara documente care ar putea demonstra proveniența acestuia.

- Dupa ce a anuntat din nou ca vrea sa divorteze, sotia lui Ilie Nastase a revenit la sentimente mai bune. Relatia dintre Brigitte si Ilie Nastase este asemenea unui roller-coaster. Intr-un nou mesaj postat pe pagina sa de socializare, Brigitte Nastase face dezvaluiri si-si exprima cele mai profunde regrete. Sotia…

- Un angajat al Primariei Calarasi a fost prins in flagrant luand mita 2.000 de euro, pe care ii ceruse pentru a concesiona doua locuri de veci, informeaza Mediafax. Potrivit procurorilor, un barbat din municipiul Calarasi a sesizat pe 7 februarie ...

- "Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) -Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Calarasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, au realizat, in cursul zilei de vineri, 9 februarie, actiunea de prindere in flagrant…

- Brigitte Nastase a divorțat de ziua ei! Soția marelui tenismen a introdus cererea la judecatorie chiar ieri. Saptamana trecuta, Ilie Nastase a intrat fara știrea soției sale in apartamentul pe care ea il deține in zona de Nord a Bucureștiului. Brigitte susține ca Nastase i-ar fi sustras acte importante…

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Se pare ca intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai exista nicio cale de impacare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție in public. Oana, soția lui Kamara, și Madalina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseara in platoul emisiunii Wowbizz de la…

- Un tanar din Cugir a fost prins in flagrant in timp ce fura bunuri dintr-un magazin din Sebes. S-a ales cu dosar penal. La data de 7 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un tanar de 34 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Recent, Bebe Cotimanis a fost surprins in compania Iuliei Dragomir, colega de platou, cea care s-a dovedit a fi amanta starului Pro Tv. Sotia lui Bebe Cotimanis a avut o reactie neasteptata cu privire la cele intamplate.

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a fost abordata cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun ca intre…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, cu care era intr-o relatie de 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- O cunoscuta vedeta de la Pro Tv pare ca nu mai ține cont de casnicia de aproape patru ani pe care o are și lasa imaginația sa urce la cote inalte, alaturi de...amanta sa. Celebrul actor a fost surprins in ipostaze intime cu o femeie care, culmea, ii este colega de breasla.

- Isi roaga mama zi de zi ca sa nu o paraseasca! Este mesajul pe care o fata de doar 13 ani i-l lasa femeii in fiecare zi, inainte sa mearga la școala. Asta de cand mama sa a fost inselata de sotul ei si mai mult de atat, femeia a incercat chiar sa-si puna capat zilelor pentru ca ar fi ajuns de rasul…

- F. T. Miercuri noaptea, polițiștii din Mizil, impreuna cu jandarmi prahoveni, au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Acțiunea a avut loc in urma unor informații potrivit carora, in zona comunei Jugureni, unele persoane ar practica braconajul cinegetic. Punct ochit, punct lovit,…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Amiratorii brunetei incepusera sa-si faca griji pentru Brigitte, dupa ce sotia lui Ilie Nastase disparuse in ultimul timp de pe retelele de socializare, unde obisnuia sa-si tina la curent fanii cu noutatile din viata ei.

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Oana, sotia lui Kamara, a reactionat in urma dezvaluirilor facute zilele acestea de amanta artistului. In glasul tinerei artiste se simtea un optimism, desi, dezvaluirile facute de Madalina, amanta lui Kamara, ar sfasia inima oricarei femei aflate in situatia ei. Mai mult, recent, amanta cantaretului…

- Madalina a rupt tacearea la o emisiune de televiziune si a povestit cum se deruleaza povestea lor de dragoste. Kamara, dat de gol de AMANTA. Dezvaluiri INTIME ale tinerei care i-a stricat CASA "Eu nu ma consider amanta. Eu l-am cunoscut la cinci luni dupa ce s-a vorbit de divortul lor.…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Proiectul de hotarare extrem de controversat, privind inchirierea sau concesionarea terenului de 3.700 de mp din Piața Mare catre o firma, pentru edificarea unei parcari supraetajate, a fost retras, cu scandal, de pe ordinea de zi a ședinței de luni, 29 ianuarie a.c, a Consiliului Local Tg-Jiu…

- Florin Gorunescu, fostul prodecan al Facutaltii de Farmacie din Craiova, a fost arestat pe data de 1 iunie 2012 pentru luare de mita in forma continuata. Profesorul a fost denuntat la Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj de o studenta.

- Un militar din Botosani, in varsta de 43 de ani, angajat la o unitate militara din cartierul Dealul Florilor din Dej, a marcat pe viața o fetița de doar 8 ani. Fapta plutonierului Maxim...

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Un agent de politie din orasul Gataia, judetul Timis, a fost prins in flagrant in timp ce intermedia o intelegere financiara intre o victima si un agresor, politistul insusindu-si o parte din suma. Agentul este cercetat pentru luare de mita, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Claudiu Manda, replica…

- Ofițerii de poliție judiciara ai DGA Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un agent de poliție din cadrul IPJ Timiș, in timp ce remitea unei persoane (denunțatoare in cauza) 550 de euro reprezentand diferența pana la 4.600…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal la locuinta sa. Politistii veniti sa aplaneze conflictul au fost acuzati de barbat ca i-au rapit ...

- Sotii Ilie si Brigitte Nastase au dat-o din nou la pace. Marea împacare a avut loc de Revelion, când fostul mare jucator de tenis a cheltuit 15.000 de euro pentru a-si rasfata sotia, departe de tara.

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…