Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea titlului de doctor s-ar putea stabili in instanța. Decizia este in mainile senatorilor, care au aprobat deja in Comisia de invațamant o inițiativa legislativa care sa-i ajute pe plagiatori. Conform acesteia, chiar daca furtul intelectual este demonstrat, retragerea titlului de doctor se face…

- O asociație din Cluj cere din nou retragerea titlului de doctor obținut de Codruța Kovesi la Universitatea de Vest Timișoara in cursul anului 2011. Cererea apare la doi ani de la momentul in care Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare a anunțat ca teza…

- Fostul mare jucator de tenis Andre Agassi a acordat un interviu, pentru Eurosport, in care a vorbit despre cine crede ca este favorit sa castigei Australian Open, despre longevitatea lui Roger Federer si despre anuntata retragere a lui Andy Murray

- Fostul mare jucator de tenis Andre Agassi a acordat un interviu, pentru Eurosport, in care a vorbit despre cine crede ca este favorit sa castigei Australian Open, despre longevitatea lui Roger Federer si despre anuntata retragere a lui Andy Murray

- In fața valului de acuzații ca in loc de doua trageri la Loto de Anul Nou a fost doar una, chiar daca prețul biletelor a fost dublu, Loteria Romana precizeaza ca in revista proprie „s-a produs o eroare de redactare”. ...

- Japonia si-a anuntat miercuri retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission, IWC), punand in aplicare o amenintare facuta in septembrie, in scopul...

- Confederatia Nationala Sindicala „Cartel Alfa” a transmis, joi, o scrisoare catre Guvern, solicitand retragerea ordonantei pe fiscalitate si desfiintand modificarile planificate in opt puncte esentiale.

- S-a aflat suma de bani pe care Simona Halep o primește de la Nike. Dezvaluirea a fost facuta americanii de la Tennis World USA. Locul 1 in ierarhia WTA, romanca de 27 de ani este una dintre sportivele cel mai prost platite de producatorul american. Marca americana are o mulțime de contracte de sponsorizare…