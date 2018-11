Stiri pe aceeasi tema

- S-a spus ca ar fi copleșita de datorii, dupa divorțul de Ilie Naastase, insa, adevarul este altul, iar Brigitte Sfat a ținut sa lamureasca aceste zvonuri. „Eu am investit in castel, vreo 600 de mii de euro, din care am recuperat, restul sunt datorii ce sunt declarate, dar datoriile sunt declarate.…

- Brigitte Sfat este pregatita din nou sa ajunga in fața altarului, fiind deja ceruta an casatorie. Vedeta a facut totul public pe pagina sa de Instagram. Brigitte Sfat, experienta HORROR la un salon de infrumusetare. Asa ceva este SCANDALOS Iubitul sau i-a daruit un buchet imens de trandafiri…

- Ioana Simion, noua iubita a lui Ilie Nastase, ar fi primit recent un bolid de lux in valoare de aproximativ 80.000 de euro, cu care s-a mandrit imediat pe retelele de socializare. Daca atunci cand a venit la Bucuresti conducea o masina destul de veche, acum se lauda cu una noua care valoreaza cat…

- Ca nu e un barbat fidel, o recunoaste si el, informeaza Romania TV. Ca e extrem de generos, o stiu toate femeile din viata lui. Ilie Nastase si noua cucerire, Ioana Simion, par sa se simta din ce in ce mai bine unul in compania celuilalt. Mai ales ca si-au condimentat realtia inca de la inceput cu…

- Incurcata mai este viata lui Brigitte Sfat! Desi a anuntat ca flacara iubirii pentru Ilie Nastase s-a stins si ca a gasit un alt barbat caruia sa-i ofere dragostea sa, bruneta a iesit in oras cu un fotbalist celebru, dar care este casatorit.

- Dupa ce Ilie Nastase a fost prins cu noua iubita in mari tandrețuri, Brigitte Sfat a oferit prima reacție, in exclusivitate, pentru www.spynews.ro. Bruneta a spus totul despre situația amoroasa a fostului mare tenismen, dar și despre ceea ce s-a intamplat intre cei doi, recent.