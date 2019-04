Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a vorbit duminica la Romania TV despre cum s-ar putea schimba raporturile de forta intre partide in urma alegerilor europarlamentare din 26, estimand ca un scor slab obtinut de PSD i-ar pune probleme foarte mari lui Liviu Dragnea.

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a prezentat, vineri, 29 martie, intr-o conferința de presa, candidații partidului pentru alegerile europarlamentare.Citește și: Gabriela Firea s-a externat din spital, dupa operație: sunt ore in care totul poate scapa de sub control 1. Ilie Nastase2.…

- PMP se va prezenta la alegerile europarlamentare cu o lista formata doar din lideri ai partidului si asteapta ca presedintele Traian Basescu sa ia o decizie in privinta candidaturii sale la acest scrutin.Potrivit presedintelui Claudiu Palaz, PMP Constanta a strans 10.000 de semnaturi pentru candidatura…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, luni seara, la TVR 1, ca PNL + PMP vor avea impreuna un scor peste cel al PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai, ceea ce va provoca schimbarea majoritații in Parlament.„Alegerile europarlamentare vor schimba raporturile de putere. Nu va mai…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informațiile potrivit carora fostul președinte Traian Basescu ar deschide lista PMP pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Intrebat daca mai are forța...

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca in urma alegerilor europarlamentare balanta de putere se va schimba, mentionand ca partidele din opozitie vor avea, impreuna, un procent mai mare decat PSD si ALDE."Se va schimba balanta de putere politica. Estimarea mea este ca partidele din Opozitie…

- "In urma celebrei OUG 114 se va scumpi energia electrica si gazele. Daca nu retrag prevederile OUG, vor creste incepand de la 1 luna viitoare, ca aceste companii trebuie sa-si ia banii de undeva. Ei fac o socoteala ticaloasa. Spun v-am marit salariile, va marim si pensiile , dam la salarii. Romanul…

- ALDE Teleorman si-a propus sa obtina cel putin 10% din voturi la alegerile europarlamentare si peste 13% la prezidentiale in Politic / on 13/02/2019 at 15:48 / Intr-o conferinta de presa sustinuta de Virgiliu Cocosila, vicepresedinte al ALDE Teleorman, si Vasile Mocanu, presedintele ALDE Botoroaga,…